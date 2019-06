Antwerpse schepen Van Campenhout herbront in India Redactie

11 juni 2019

Antwerps schepen voor Sport, Diamant en Markten en Foren Ludo Van Campenhout (N-VA) heeft een 'time-out' ingelast. Hij is in India om te herbronnen. Op de officiële opening van de Sinksenfoor was hij zaterdag de grote afwezige. "Ludo is enkele weken in het buitenland. Het spijt hem dat hij er niet bij kan zijn", zei havenschepen Annick De Ridder, die op de opening dan maar de honneurs waarnam.

Van Campenhout zou in de put gezeten hebben na de recente verkiezingen. Hij stond op de Kamerlijst, maar werd niet verkozen.

Van Campenhout ging in het verleden al meermaals in behandeling om van de drank af te raken. In het najaar van 2017 volgde hij een acht weken lange ontwenningskuur bij Broeders Alexianen in Tienen. Geruchten dat hij zou zijn hervallen, worden door ingewijden tegengesproken.

Ook Bart De Wever bleef weg van de opening van de foor, maar deed daar minder geheimzinnig over: zijn dochter deed haar communie. (BJS/PhT)