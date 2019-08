Antwerpse schaker Daniël (13) goed op weg om jongste Grootmeester van België ooit te worden David Acke

07 augustus 2019

10u36 3 Antwerpen Daniël Dardha. Onthoud die naam, want de kans dat je nog veel van hem zal horen is vrij groot. De dertienjarige tiener uit Antwerpen kroonde zich onlangs tot Belgisch kampioen schaken en droomt ervan nog voor zijn zestiende Grootmeester te worden. “Er zijn voorgangers die jonger zijn in de wereld, maar in België zou ik de jongste ooit zijn.”

“Schaakmat.” Daniël moet het vaker zeggen dan dat zijn tegenstander nog maar de kans krijgt “schaak” te roepen. De dertienjarige Antwerpenaar is een echt schaakwonder. Verschillende titels in binnen- en buitenland prijken al op zijn palmares. Onlangs mocht hij voor de eerste keer de titel van Belgisch Kampioen toevoegen. Toch blijft hij er enorm rustig onder, een eigenschap die elke goede schaker kan gebruiken.

“Het Belgisch Kampioenschap was een heel mooie ervaring. Dat ik zou winnen had ik helemaal niet verwacht. Het was heel spannend tot het einde en alle kandidaten waren heel sterk. Dat ik nu de beste van België ben geeft me een heel goed gevoel”, vertelt hij vanuit Parijs. De Antwerpenaar speelt er een Francophone toernooi dat elk jaar georganiseerd wordt. Het is maar één van de ongeveer tien grote toernooien waaraan Daniël jaarlijks meedoet. Voor de liefde van het spelletje maar ook om zijn ultieme droom waar te maken: voor zijn zestiende Grootmeester worden.

Jongste Grootmeester worden

Grootmeester? Een leek hoort het in Keulen donderen. “Je bent grootmeester als je een bepaalde ranking bereikt hebt door grote schaaktoernooien te spelen”, legt Daniël uit. In de schaakwereld is Grootmeester de hoogst bereikbare titel en geeft aan dat de schaker zeer sterk is of is geweest. Een snelle blik op Wikipedia leert ons dat een schaker twee of meer grootmeesterresultaten moet behalen in toernooien met in totaal minimaal 27 ronden. In de praktijk betekent dit dat drie grootmeesterresultaten nodig zijn om tot Grootmeester benoemd te kunnen worden. “Als ik slaag in mijn opzet om voor mijn zestiende die titel te behalen zal ik de jongste ooit zijn in België.”

En om die droom te bereiken traint de Belgisch kampioen zo een twee uur per dag. “Langer lukt niet omdat ik ook huiswerk moet maken. Ik studeer Latijn en daar kruipt wel wat tijd in”, zegt hij nuchter. Tijdens zijn trainingssessies werkt hij vooral aan zijn positionele fouten. “Zo werk ik een strategie uit om tegenstanders niet in mijn verdediging te laten binnendringen.”

Toch laat Daniël zijn hoofd niet gek maken. Een schaker blijft altijd rustig, is beredeneerd en heeft een duidelijk plan klaarliggen. “Mijn ambitie is niet om professioneel schaker te worden. Eigenlijk wil ik een normaal leven leiden met een normale job maar natuurlijk zal schaken altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven blijven.”