Antwerpse ring richting Nederland opnieuw vrij na ongeval HAA

03 oktober 2019

06u16

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, VRT 0 Verkeersinfo De Antwerpse ring richting Breda is opnieuw vrijgemaakt ter hoogte van Berchem na een ongeval vanochtend. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Door de botsing was een tijdlang maar een rijstrook beschikbaar, maar inmiddels is het ongeval afgehandeld en komt het verkeer weer op gang. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt om de hinder te beperken.

#R1 De weg is weer vrij thv Berchem→NL. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#R1 Ongeval in Berchem richting 2/Breda. De verliestijd loopt héél snel op. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt. Meer info via https://t.co/W5OWToE2f7 pic.twitter.com/fXGC9OUW4y Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link