Antwerpse rector vraagt studenten richtlijnen Veiligheidsraad niet op te volgen: “Knoop geen nauwe contacten met elkaar aan” Annelin Marien

24 september 2020

09u28 3 Antwerpen De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat iedereen maximaal vijf nauwe contacten per maand mag hebben. UAntwerpen raadt haar studenten aan niet in te gaan op dat aanbod, zo klinkt in een mail aan de studenten. “ H et coronavirus verspreidt zich momenteel breed onder jongvolwassenen”, aldus rector Van Goethem.

Volgens rector Herman Van Goethem is het geen goed idee om op het aanbod van de Nationale Veiligheidsraad in te gaan. Hij roept de studenten op de nauwe contacten buiten de thuisomgeving zo beperkt mogelijk te houden. De oproep wordt mee ondertekend door de professoren Herman Goossens, Pierre Van Damme en Erika Vlieghe, en door prof. Guy Hubens, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Nauwe contacten

“De universiteit is een leeromgeving van bruisende jonge mensen tussen 18 en ca. 25 jaar oud. We maken ons ten zeerste zorgen over de verspreiding van het Covid-19-virus in die leeftijdsgroep”, aldus Van Goethem. “Op dit ogenblik heeft de Veiligheidsraad geopteerd voor nieuwe regels die, wat de studenten betreft, hierop neerkomen: er is enerzijds de thuisomgeving, waar je uiteraard geen afstand bewaart en ook geen mondmasker draagt. Voortaan mag men ook, bijvoorbeeld aan de universiteit, een groep van maximaal vijf vormen, telkens voor een maand, dus met medestudenten bij wie je zonder mondmasker en met minder dan 1,5 meter afstand kan vertoeven. Ons advies is om nu niet in te gaan op het aanbod van de Veiligheidsraad om op deze wijze zo’n nauwe contacten met elkaar aan te knopen.”

De UAntwerpen startte het academiejaar op in code oranje, en dat blijft zo.