Antwerpse rechter mag onderzoek naar misdaadclan Y. verderzetten BJS

25 juni 2019

12u17 0 Antwerpen Het Antwerpse hof van beroep heeft het wrakingsverzoek dat het vermeende clanhoofd Muhsin Y. had ingediend tegen de onderzoeksrechter ongegrond verklaard. De onderzoeksrechter mag het onderzoek naar een Assyrische misdaadorganisatie dus gewoon verderzetten.

Meester Koen Vaneecke, de advocaat van Muhsin Y., wilde de onderzoeksrechter van het onderzoek laten halen, nadat ze een brief naar de stafhouder van de Antwerpse balie had gestuurd. Aanleiding voor de brief was het verzet van de verdediging om Muhsin Y. te laten overplaatsen naar de ziekenhuisafdeling van de gevangenis in Brugge voor zijn hartprobleem. De verdediging vond dat hij te ziek was om in de gevangenis te zitten en ijverde voor elektronisch toezicht.

Advocaat Vaneecke meende dat de onderzoeksrechter hem met de brief in een slecht daglicht wilde stellen en zag er een poging tot intimidatie in. Door haar “hoge vijandigheid” naar hem toe, had ze volgens hem de sereniteit en objectiviteit van het onderzoek in gevaar gebracht. De onderzoeksrechter weigerde om zich terug te trekken, waardoor de beslissing bij het hof van beroep lag.

Het hof verklaarde het wrakingsverzoek maandag ongegrond. “Ook al zijn bepaalde bewoordingen en zinsneden eerder ongelukkig geformuleerd, toch kan uit het geheel van de brief niet worden afgeleid dat de onderzoeksrechter het gerechtelijk onderzoek niet op een objectieve en onafhankelijke wijze heeft geleid of zal leiden.”

Het onderzoek naar de organisatie ging in november 2017 van start. Ze zou zich onder meer hebben beziggehouden met drugssmokkel, witwasprakijken en corruptie. De organisatie wilde niet alleen zoveel mogelijk vermogen vergaren, maar probeerde ook invloed te verwerven bij onder meer de stadsdiensten, het bankwezen, de politiek, de kerk en de haven. In februari werd er tussengekomen met verschillende huiszoekingen en arrestaties.