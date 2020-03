Antwerpse radio en 23 andere zenders wereldwijd doen marathonsessie met topdeejays ten voordele van strijd tegen corona Sander Bral

21 maart 2020

17u57 3 Antwerpen Nadat FG Xtra vorige week het Nadat FG Xtra vorige week het streamingconcept Club Covid in het leven riep , gaat de lokale radiozender nu nog een stap verder door in zee te gaan met ‘Mr. Afterparty’. Samen met het internationaal sociaal media-platform en tientallen andere buitenlandse radiostations organiseert FG Xtra dit weekend een 24-uur livestream. Via Facebook kunnen kijkers geld doneren aan de internationale goede doelen het Rode Kruis en het Coronavirus Relief Fund.

Het nachtleven was anderhalve week geleden zowat de eerste sector die geveld werd door de maatregelen in de strijd tegen corona, vooraleer ook de rest van ons dagelijks leven werd platgelegd. De lokale Antwerpse radiozender FG Xtra, die uitzendt vanuit nachtclub Ampere, riep daarom ‘Club Covid’ in het leven, livestreams om het Antwerpse nachtleven een hart onder de riem te steken. De afgelopen week waren de huisdeejays van onder andere La Rocca, Red & Blue Cargoclub, Ampere, Roxy en Club Vaag al te gast op de radio.

Soortgelijke initiatieven kwamen de afgelopen week overal ter wereld als paddenstoelen uit de grond. Het bekende sociaal mediaplatform ‘Mr. Afterparty’ overkoepelt die initiatieven nu met het concept ‘Last Night A Streaming Saved My Life!’. 24 radiozenders of streamingdiensten van over heel de wereld nemen deel aan het concept. Vanaf 18.00 uur zaterdagavond tot 18.00 uur zondagavond wordt er voltijds muziek gespeeld waarbij er elk uur wordt overgeschakeld naar een andere locatie.

Marco Bailey

Voor België treedt de bekende Belgische technodeejay Marco Bailey aan. Verder spelen andere internationaal bekende house- en technodeejays ten dans zoals Sébastien Léger (vanuit Portugal), Oxia (Frankrijk), Pan-Pot (Duitsland) en Art Department (Verenigde Staten).

Goede doelen

Tijdens de livestream kunnen luisteraars geld doneren via Facebook. Het opgebrachte geld gaat integraal naar het Rode Kruis internationaal en Coronavirus Relief Fund, dat mensen ondersteunt die het hardst getroffen worden tijdens deze crisis.

Mr. Afterparty startte het initiatief na het zien van alle hartverwarmende posts op sociale media waarbij mensen dansen, zingen en muziek maken vanop hun balkon. Naast deelnemen zorgt FG Xtra ook voor de technische ondersteuning wereldwijd.

(lees verder onder de foto)

“Wij zorgen ervoor dat de audiostreaming uitgezonden wordt vanuit alle 24 verschillende locaties”, zegt Khalid Naciri van FG Xtra. “De verschillende locaties wereldwijd pikken ons signaal dan op. Met dit initiatief willen we gedurende 24 uur de mensen een weekend bezorgen met alleen maar goeie vibes. Verder hebben we nog een verrassing in petto, want ‘Mr. Afterparty’ heet natuurlijk niet voor niets ‘Mr. Afterparty’”, klinkt het veelbelovend.

Naast ‘Last Night A Streaming Saved My Life’, gaat FG Xtra ook door met Club Covid. Elke dag tot het einde van het horecaverbod wordt er uitgezonden tussen 19.00 en 23.00 uur op 107 fm (Antwerpen) en via Facebook. Elke avond staat ligt de focus op een andere Antwerpse club die momenteel gesloten is.

Volg de livestream hier. Lees alles over muziek in Antwerpen hier.