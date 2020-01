Antwerpse provincieraad vanaf nu te volgen via livestream: “nieuwe stap in transparantie bestuur” ADA

20 januari 2020

12u17 0 Antwerpen Op donderdag 23 januari zendt de provincie Antwerpen voor het eerst de provincieraad uit via livestreaming. Op de provinciale website kunnen mensen al enkele jaren de ontwerpbesluiten en het verslag raadplegen, nu kunnen ze ook de bespreking in de raad online volgen van thuis of op hun werkplek. “Dit is een nieuwe stap in de transparantie van ons bestuur,” zegt voorzitter Kris Geysen.

De bouw van een nieuw provinciehuis moest ervoor zorgen dat het provinciebestuur een voorbeeld zou worden op vlak van een modern bestuur. Nu wil dat bestuur ook transparanter worden naar de bewoners toe van de provincie Antwerpen. In de nieuwe provincieraadszaal werden 4 beweegbare camera’s geïnstalleerd. Deze maken het mogelijk om de provincieraad uit te zenden via livestreaming. De camera’s brengen niet alleen de spreker vooraan in beeld, ze zoomen ook automatisch in wanneer een provincieraadslid in de zaal het woord neemt.

Vanaf 23 januari kan iedereen de zitting dan online volgen via tv.provincieantwerpen.be. De livestreaming zorgt tevens voor een efficiënter bestuur. “Momenteel wordt er, naast het uitgebreide woordelijk verslag, een verslag gemaakt van de provincieraad met een beknopte weergave van de debatten. Dit verslag zal op termijn niet meer nodig zijn als de provincieraad integraal herbekeken kan worden”, aldus voorzitter Kris Geysen. Om mee te kijken, hoef je je niet te registreren. Op het scherm zie je zowel livebeelden, de agenda als de stemresultaten. Als de raad is afgelopen, kan je achteraf terugkijken. De livestreaming is al enkele maanden aan het proefdraaien, je kan de uitzendingen van de voorbije provincieraden dus nu ook herbekijken.

De provincieraad vergadert maandelijks op de vierde donderdag van de maand, telkens om 14.30 uur in het provinciehuis. De provincie Antwerpen biedt al jaren de ontwerpbesluiten en het verslag aan via haar website: www.provincieantwerpen.be. De provincieraad is openbaar, geïnteresseerden mogen steeds op de publiekstribune de zitting in het provinciehuis volgen.