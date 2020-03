Antwerpse provincieraad alsnog afgelast na strengere maatregelen BJS

18 maart 2020

12u37 0 Antwerpen De Antwerpse provincieraad van maart gaat dan toch niet door, omwille van de coronacrisis.

Aanvankelijk was er nog sprake om de raadsleden meer te spreiden over de raadszaal in het provinciehuis, maar gezien de strengere maatregelen die dinsdagavond werden aangekondigd is nu besloten daarvan af te zien. Een digitale raadszitting is niet mogelijk omdat het stemsysteem dat niet toelaat, klinkt het.

Eerder was ook de gemeenteraad van de stad Antwerpen al afgelast vanwege het coronavirus. Oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang zien dat echter niet zitten. Vlaams Belang spreekt van een “democratische lockdown” en vraagt om in een grotere zaal te kunnen vergaderen, PVDA stelt dat het technisch perfect mogelijk zou moeten zijn om een digitale zitting te organiseren zoals dat bijvoorbeeld in Gent gebeurt.