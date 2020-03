Antwerpse prostitutiebuurt gesloten door coronavirus BJS

16 maart 2020

14u07 0 Antwerpen Alle seksinrichtingen op het grondgebied van de stad Antwerpen gaan onherroepelijk dicht. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) maandagmiddag beslist na overleg met de lokale politie. De bordelen in het Schipperskwartier moeten dus tot nader order dicht.

In Schaarbeek bij Brussel werd vorig week al beslist dat seksinrichtingen dicht moesten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Antwerpen liep het zo’n vaart niet. Een mogelijke sluiting van de bordelen in het Schipperskwartier werd vrijdag wel besproken door het stadsbestuur maar de maatregel kwam er uiteindelijk niet. De richtlijnen van hogerhand waren toen nog minder strikt. Bovendien vreesde de stad dat een algemene sluiting van de seksinrichtingen de ondergrondse prostitutie fors in de hand zou werken, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Het uitblijven van een sluiting van de seksinrichtingen zorgde dit weekend echter voor groot onbegrip bij omwonenden van de Antwerpse prostitutiebuurt. Bij de politie en de stadsdiensten liepen verschillende ongeruste telefoontjes binnen. “Terwijl iedereen zijn uiterste best doet om zoveel mogelijk binnen te blijven, is het in het Schipperskwartier ‘business as usual’”, vertelde een buurtbewoner maandagmorgen aan onze redactie. “Gisteren zag ik nog drie dronkaards tegelijk een bordeel binnenstappen. Onbegrijpelijk en totaal onverantwoord, als je het mij vraagt. Voor sommigen primeert een ‘broek vol goesting’ blijkbaar op de gezondheid van ons allen.”

‘Social distancing’

De kwestie kwam maandagmiddag opnieuw op de tafel van het stadsbestuur. Ditmaal besliste burgemeester Bart De Wever (N-VA), op advies van de lokale politie, om alle seksinrichtingen op het grondgebied van de stad onherroepelijk te sluiten. “Hun werking is in strijd met het principe van ‘social distancing’ (burgers wordt gevraagd om afstand te houden, red.) dat moet worden gehandhaafd tijdens de crisis rond het virus”, laat het kabinet van de burgemeester weten.

Dat de sluiting van de bordelen ondergrondse (en illegale) prostitutie zal doen toenemen, staat zonder meer vast. “De lokale politie, en het prostitutieteam in het bijzonder, stelt alles in het werk om deze fenomenen te detecteren en te bestrijden”, aldus nog het kabinet.