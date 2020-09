Antwerpse procureur bedolven onder drugszaken: 1.300 dossiers in onderzoek Patrick Lefelon

23 september 2020

12u38 3 Antwerpen Op dit moment zijn er bij de politie en het Antwerpse parket 1.300 drugsdossiers in onderzoek. Elke maand brengt de procureur een honderdtal afgewerkte zaken voor de rechter in eerste aanleg. Het hof van beroep behandelt tot eind dit jaar nog 160 zware drugszaken. De Antwerpse gemeenteraadsleden kregen in de Veiligheidscommissie van procureur Franky De Keyzer en politiebaas Yve Driesen een zicht op de enorme werklast die de “War on Drugs” met zich meebrengt.

Bart De Wever lanceerde bij zijn aantreden als burgemeester in 2013 een “War on Drugs”. Zijn politie zou voortaan focussen op de overlast die kleine en grote drugsdealers veroorzaken in sommige wijken van Antwerpen. Die aanpak heeft grote gevolgen gehad voor de Antwerpse procureur die alle opgepakte dealers voor de rechtbank moet brengen.

Procureur Franky De Keyzer gaf in een speciale Veiligheidscommissie van de gemeenteraad toelichting bij zijn werk.

“Sinds 1 januari 2014 heb ik met mijn medewerkers meer dan 5.000 drugszaken voor de strafrechter gebracht. Elke maand zijn er in het justitiepaleis een twintigtal zittingen waarop uitsluitend drugszaken worden behandeld. “

Ook de federale gerechtelijke politie (FGP) was op de commissie aanwezig met directeur Yve Driesen. Zijn speurders hebben dit jaar 143 verdachten gearresteerd in onderzoeken naar georganiseerde drugsbendes die zich bezighouden met invoer via de haven. De drugssectie bestaande uit 44 speurders werkt momenteel aan 154 lopende onderzoeken.

Directeur Yve Driesen: “In 2020 alleen al is 35,5 ton cocaïne in beslag genomen door de federale politie en douane samen. Dat vertegenwoordigt 5,32 miljard euro marktwaarde dat we zo van de straat gehaald hebben. Van de hoofdrolspelers in onderzoeken hebben wij dit jaar zo’n 2,7 miljoen in beslag genomen, bestaande uit cash geld, vastgoed, auto’s of andere goederen die mogelijk met drugsopbrengsten zijn aangekocht.”

Versterking afgeschaft

De Antwerpse politici kregen ook cijfers over het eeuwigdurende probleem van personeelstekort. Bij de FGP Antwerpen is één op de vier plaatsen niet ingevuld, dat is een tekort van 139 speurders. Midden vorig jaar kreeg FGP Antwerpen tien extra speurders uit andere provincies toegewezen om te helpen bij de onderzoeken naar aanslagen in het drugsmilieu. Die versterking bleek tijdelijk te zijn. De tien speurders zijn alweer vertrokken.

De drugssectie bestaande uit 44 speurders werkt momenteel aan 154 lopende onderzoeken. Directeur FGP Yve Driesen

Ook procureur Franky De Keyser schat dat hij minstens 30% extra magistraten nodig heeft voor de huidige werklast. Hij heeft momenteel 91 magistraten en 34 juristen. Vier plaatsen zijn niet ingevuld.

Los van het personeelsprobleem legden Franky De Keyzer en Yve Driesen hun ideeën voor een Veiligheidsplan voor het hele Antwerpse havengebied, zowel op linker-als rechteroever.

Franky De Keyzer: “De haven beslaat liefst 12.000 hectare. Toch bestaat er geen geïntegreerd veiligheidsplan voor dit enorme gebied. We hebben binnen het openbaar ministerie alvast niet stilgezeten en onze voorstellen werden ondertussen overgemaakt aan de politieke beleidsmakers. De wetgever zou parket en politie ook meer mogelijkheden moeten geven op het vlak van info-uitwisseling naar en van de fiscus.”

Directeur Yve Driesen benadrukte nogmaals de nood aan computerspecialisten bij de FGP. “Wij kijken onder meer naar Nederland waar computerspecialisten vanuit andere sectoren vlotter kunnen instromen naar de politie. Darvoor zijn dringend wetgevende initiatieven nodig.”