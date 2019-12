Antwerpse privéverzamelaar brengt uniek boek uit over geschiedenis van Scheldestad BJS/BLG

13 december 2019

14u27 0 Antwerpen In Antwerpen is donderdagavond een boek voorgesteld over de geschiedenis van de Scheldestad op basis van de privéverzameling van voormalig psychologieprofessor Jacques Claes, bestaande uit meer dan 12.000 originele tekeningen, schetsen, gravures, schilderijen en foto’s. Burgemeester Bart De Wever (N-VA), die zelf nog les kreeg van Claes, kwam de auteur en eregast inleiden.

De 230 belangrijkste, nooit vertoonde stukken uit de collectie van Claes kregen een plaats in het boek “De gebeurtenis Antwerpen: hoe het ging en gaat”, dat tot stand kwam met steun van kunstverzamelaar en projectontwikkelaar Philippe Janssens. Zowel alom bekende historische gebeurtenissen als kleinere, dagdagelijkse verhalen komen aan bod. Blikvangers zijn onder meer een kijk achter de schermen van de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1885, het verhaal achter het bezoek van Napoleon in 1803 en foto’s van de bouw van de Boerentoren.

“Jacques Claes is een eigenzinnige, atypische verzamelaar”, aldus De Wever. “Hij bracht uren, dagen, weken door op rommelmarkten, antiquariaten en veilingen. Zijn appartement is een schatkamer van historisch, artistiek en antiquarisch waardevolle stukken rond de wordingsgeschiedenis van de stad Antwerpen. Zijn boek is geen encyclopedie geworden en ambieert geen volledigheid, maar getuigt van een frisse aanpak die de eigenzinnigheid van de auteur weerspiegelt.”

“De gebeurtenis Antwerpen: hoe het ging en gaat” telt 256 pagina’s en bestaat uit drie delen: “De Ligging” gaat over de geografische inbedding van de Scheldestad als “le boulevard de l’Europe”, “De Werken” brengt de kade, kerken en monumenten in beeld en in “De Mensen” gaat het over bekende en minder bekende bewoners van Antwerpen.