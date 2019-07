Antwerpse politie waarschuwt: “Wildbarbecueën is verboden” Wie een overtreding begaat, riskeert een GAS-boete van 350 euro BJS

03 juli 2019

10u53 0 Antwerpen De zomervakantie is van start gegaan en het weer zit alvast mee. Naar jaarlijkse gewoonte is het voor velen dus weer tijd om de barbecue aan te steken. Maar de Antwerpse politie waarschuwt: zelf een barbecue meenemen om op eender welke plaats in de stad aan de slag te gaan, is - omwille van de brandveiligheid - niet toegestaan. Wie een overtreding begaat, riskeert een GAS-boete van 350 euro.

Barbecueën is wél toegelaten op de 15 openbare barbecues in de stad. “Die zijn gratis te gebruiken en staan op locaties waar het brandgevaar gering is”, zegt de politie. “Let wel op, want na zonsondergang moeten de kolen gedoofd zijn. Vergeet ook geen brandblusser of water mee te nemen want dat is verplicht.”