Antwerpse politie voorbereid op voetbaltopper tussen Antwerp en Club Brugge Toon Verheijen

09 november 2019

10u58 0 Antwerpen De politiezone Antwerpen is voorbereid op eventuele incidenten naar aanleiding van de voetbaltopper en risicowedstrijd van RFC Antwerp tegen Club Brugge van zondagnamiddag. “Wij maken altijd een analyse en stellen op basis daarvan een actieplan op. We krijgen ook steun van de federale politie”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie Antwerpen.

Wedstrijden tussen Antwerp en Club Brugge durfden in het verleden wel eens uit te monden in onregelmatigheden na de wedstrijd, maar de politie Antwerpen is voorbereid. “Wij maken als politiezone altijd een analyse op basis van het verleden en andere potentiële risico’s”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Op basis daarvan maken we een actieplan en wordt ook de inzet van onze manschappen. Die zullen zondag zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig zijn.”

De lokale politie zal zondag ook de steun krijgen van de federale politie met onder meer de helikopter en de inzet van extra manschappen. Ook het waterkanon staat paraat om bij ernstige incidenten te kunnen ingrijpen.