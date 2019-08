Antwerpse politie vat verschillende dealers BJS

26 augustus 2019

20u05 0 Antwerpen De lokale politie van Antwerpen heeft het afgelopen weekend een aantal drugsdealers geklist.

Het wijkteam en het wijkondersteuningsteam van de Borrewaterstraat in Merksem controleerde in de omgeving van het Jan Palfijnziekenhuis een verdacht voertuig. De twee inzittenden waren goed gekend bij de politie. Ze bleken in het bezit van 24 gram cannabis en 4 gram hasj.

Op het festival Ampère Open Air op Linkeroever was het weer prijs. Het wijkondersteuningsteam van de Oudaan kon er een man betrappen die xtc-pillen en cocaïne verkocht aan festivalgangers.

Het wijkondersteuningsteam van de Doornstraat vatte dan weer een verdachte in de omgeving van de VIIde-Olympiadelaan op het Kiel. Hij probeerde aanvankelijk te vluchten, maar werd door de inspecteurs tegengehouden. De man had 460 euro en 37 gram cannabis op zak. Iets verderop, in de Abdijstraat, werd een dealer gevat die cannabis en cocaïne bij zich had. De 370 euro die hij op zak had, werd ook in beslag genomen.

Tot slot vatte het wijkteam van de Handelstraat twee dealers tijdens toezicht in de omgeving van de Duinstraat in Antwerpen-Noord. Eén man had zijn drugs op verschillende plaatsen op het plein verstopt. Een andere had tien verkoopshoeveelheden cannabis en een geseinde gsm op zak. Tijdens de actie werden ook drie illegale personen bestuurlijk aangehouden.