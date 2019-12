Exclusief voor abonnees Antwerpse politie stopt beveiliging gerechtshof Patrick Lefelon

24 december 2019

05u49 0 Antwerpen De Antwerpse lokale politie stopt vanaf 31 december met de beveiliging van het Antwerpse hof van beroep op de Waalsekaai. Een nieuwe eenheid van de federale politie neemt die taak over maar kampt met personeelstekort. Daarom wordt de metaaldetector aan de ingang van het beroepshof vanaf 1 januari buiten werking gesteld.

Door de toegenomen terreurdreiging besliste de regering in 2015 om gerechtshoven in België voortaan te laten bewaken door de federale politie. De aanleiding was de ontdekking van een terreurcel in Verviers die plannen had om aanslagen op rechters en rechtbanken te plegen.

