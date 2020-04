Antwerpse politie steekt zorgverleners Sint-Vincentius een blauw hart onder de riem BJS

15 april 2020

22u39 0 Antwerpen Een kippenvelmoment woensdagavond aan het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis. Omstreeks 20u kwamen daar tientallen politiemannen en -vrouwen op geheel gepaste politiewijze - met zwaailichten - hun steun betuigen aan de medische zorgverleners in het ziekenhuis.



Met veel blauwe lichten en met luid applaus toonden de Antwerpse agenten hun steun aan het ziekenpersoneel in deze zware coronatijden. En of zij daar een krop in de keel van kregen. Het leidde tot een groots applausfestijn aan beide kanten van het ziekenhuis.

De Antwerpse politie ging de voorbije woensdagen ook al langs bij het Stuivenbergziekenhuis, AZ Monica en Jan Palfijn.

Bron video: Lokale Politie Antwerpen