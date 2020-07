Antwerpse politie sluit twintigtal cafés in eerste weekend van verstrengde coronamaatregelen Redactie

26 juli 2020

22u21 68 Antwerpen In Antwerpen heeft de politie in het eerste weekend van de verstrengde coronamaatregelen al een twintigtal horecazaken gesloten. De cafés en restaurants waar de overtredingen zijn vastgesteld, blijven een week gesloten. Zaterdag - op de eerste dag van de verstrengde maatregelen - werden al negen horecazaken gesloten wegens inbreuken op de coronamaatregelen. Dat aantal nam de rest van het weekend alleen maar toe, tot een twintigtal. “Horeca-uitbaters in Antwerpen, aub, respecteer de regels”, tweette burgemeester De Wever zaterdagavond al.

De Wever kondigde eerder al aan dat de politie in zijn stad meer zou controleren en vooral ook strenger zou optreden als maatregelen zoals social distancing en het dragen van mondmaskers door personeel en sinds zaterdag ook bezoekers niet worden gerespecteerd in de horeca. Horeca-uitbaters hebben sinds zaterdag ook een registratieplicht voor klanten.

En dat de politie meteen strenger heeft opgetreden, blijkt uit de cijfers. Zaterdag werden al meteen negen horecazaken voor een week gesloten, na “flagrante inbreuken” op de nieuwe coronamaatregelen. Een dag eerder had de Antwerpse burgemeester nog 4 horecazaken gesloten voor eerdere inbreuken op de ‘oude’ coronamaatregelen.

Precieze aantallen voor het weekend, kan het kabinet van de burgemeester of de politie zondagavond nog niet geven, maar zeker een twintigtal zaken zouden verspreid over het weekend gesloten zijn door de politie. “Het ging om flagrante overtredingen”, zei Johan Vermant, woordvoerder van de burgemeester al over die eerste overtredingen. En daar is het dus niet bij gebleven.



