Antwerpse politie sluit in één weekend 34 horecazaken Patrick Lefelon

27 juli 2020

12u52 7 Antwerpen Het afgelopen weekend heeft de Antwerpse politie 34 cafés en restaurants gesloten omdat zij zich niet hielden aan de strengere coronaregels. De belangrijkse reden voor sluiting was personeel dat geen mondmasker droeg.

In de maand juni werden al eens vier horecazaken gesloten na een corona-controle. Die zaken kregen van burgemeester Bart De Wever een sluiting van één week opgelegd.

Woordvoerder Johan Vermant van kabinet De Wever: “Sinds vorige week zijn er strengere regels op corona in Antwerpen. De politie gaat tot sluiting over als een café of restaurant zich er niet aan houdt. Van vrijdagavond tot zondagavond zijn 34 zaken gesloten geworden. Die sluiting geldt enkel voor die avond. Er wordt een administratief verslag opgesteld dat bij de burgemeester terechtkomt. Hij kan de hardleerse horecazaken een bijkomende sluiting van een week of langer opleggen.”

De politie ging dit weekend bij 550 zaken langs. Meer dan negen op de tien zaken waren in orde. De zaken die wel dicht moesten, waren verspreid over heel de stad maar toch bijna de helft in Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook vijf shishabars moesten sluiten.

Woordvoerder Vermant: “De belangrijkste reden voor sluiting is het dragen van het mondmasker. Dikwijls had personeel geen mondmasker op of droeg het niet zoals het hoorde.”