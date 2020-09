Antwerpse politie schiet voor het eerst verdachte neer met stroomstootwapen

CVDP/PLA

28 september 2020

11u52 4 Antwerpen Het snelleresponsteam (SRT) van de Antwerpse politie heeft zondag voor het eerst in twee jaar schoten gelost met het nieuwe stroomstootwapen. Een man die na een lange achtervolging het Rivierenhof was ingevlucht en de politie bedreigde met een ijzeren staaf, kreeg twee schoten uit het stroomstootwapen. Hij werd gearresteerd en voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Daarna werd hij opgesloten.

Het snelleresponsteam leverde zondagavond bijstand aan de federale politie bij een achtervolging over de snelweg vanuit Nederland. Tijdens de achtervolging werd duidelijk dat de bestuurder zich niet zomaar zou overgeven. Hij ramde tijdens zijn vlucht een politiewagen en probeerde in te rijden op Nederlandse politie. Bij het naderen van Antwerpen sloot het SRT-team aan in Ekeren. Na een wilde rit op de Ring kwam de auto op de E313 tot stilstand op de brug boven het Rivierenhof.

Twee schoten

De verdachte stapte uit zijn wagen en bedreigde de politie met een metalen staaf. Daarna stak hij de snelweg te voet over, het Rivierenhof in. Gezien hij op een speeltuin afging en met de metalen staaf de politie bedreigde, besloot het snelleresponsteam de man te stoppen met zo weinig mogelijk geweld of gevaar voor de omgeving. De agenten zetten het stroomstootwapen in, waarna de verdachte op de knieën belandde. De draden van de taser losten en de verdachte kon weer rechtstaan. Hij bedreigde de politie opnieuw met de metalen staaf. Opnieuw gebruikten de agenten het stroomstootwapen. De verdachte raakte door de elektrische schok even verdwaasd en kon overmeesterd worden.

Minder dodelijk

De taser is net als de FN303 een niet-dodelijk wapen dat tot de standaard uitrusting van het snelleresponsteam behoort. Door gebruik te maken van zogenaamde ‘Less Lethal’ (minder dodelijke, nvdr) wapens vermijdt de politie het gebruik van vuurwapens.

In 2019 is de taser twintig keer gebruikt als afschrikmiddel. Zondagavond werd het voor het eerst effectief ingezet. Na het gebruik van de taser kreeg de verdachte een medische controle in het ziekenhuis, waar zijn hartritme gecontroleerd werd.

De FN303, een luchtdrukwapen, is vorig jaar 61 keer ter hand genomen. Drie keer zijn er projectielen mee afgeschoten. De FN303 en het stroomstootwapen dienen beide om verdachten te neutraliseren zonder hen of mensen in de buurt te verwonden.