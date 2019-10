Antwerpse politie op de vuist met federale collega’s tijdens nachtje stappen JAA/BJS/SRB

04 oktober 2019

13u19 330 Antwerpen Agenten en inspecteurs van de Antwerpse politie hebben afgelopen nacht geknokt met collega’s van de federale politie in een café op het Antwerpse Zuid. Ze waren op dat moment niet in dienst.

Collega’s die wel aan het werk waren, moesten tussenkomen. Volgens getuigen ging het er hard aan toe. “We zijn vannacht inderdaad tussengekomen bij een gevecht in een café”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Verschillende mensen waren lichtgekwetst.” De Antwerpse politie bevestigt momenteel niet dat er ook collega’s buiten dienst betrokken waren bij de vechtpartij. “Als blijkt dat dat wel zo is, zal intern toezicht de zaak verder onderzoeken”, aldus Migom.

“De Antwerpse politie kwam voor het eerst in ongeveer een jaar opnieuw samen in café Modeste”, vertelt een inspecteur. “De traditie was stopgezet. Er werd tot diep in de nacht stevig gedronken en dat liep vaker uit de hand. Daar moet ik geen tekening bij maken.”

Gisteren was het de eerste keer dat de traditie opnieuw opgepikt werd. De kans is groot dat die ‘eerste donderdag’ ook de laatste zal zijn en dat de bijeenkomst opnieuw, al dan niet officieel, intern verboden wordt.

Bij de knokpartij raakte ook tenminste één hoofdinspecteur gewond laat één van zijn collega’s ons anoniem weten.

De cafébaas betreurt het voorval, maar wil verder weinig kwijt. “Tussen 2u en half 3 heeft zich inderdaad een incident voorgedaan. Maar dat was buiten op de stoep, vóór mijn zaak. Ik had het café toen net verlaten, dus ik weet niet precies hoe de vork aan de steel zit. Dat moet je aan de politie vragen. Of hier wel vaker vechtpartijen gebeuren? Helemaal niet. De sfeer is hier altijd heel gemoedelijk.”

Tuchtstraf

Personeelsleden van de politie zijn buiten hun diensttijd eigenlijk gewone burgers. Toch is de lijn dun, want politiemensen hebben tegelijkertijd een voorbeeldfunctie. Ze mogen de waardigheid van het ambt niet in het gedrang brengen. Agenten die in hun vrije tijd vechten, kunnen dus wel degelijk een tuchtstraf riskeren. Ook als ze vrijaf hadden en geen uniform droegen is zulk gedrag in strijd met de deontologische code.

De tuchtoverheid van de federale agenten is de directie van de federale politie. In het geval van de lokale politie spreekt de korpschef of de burgemeester een tuchtstraf uit. Zij mogen zelf beslissen of agenten een tuchtsanctie krijgen en hoe zwaar die is. Het is niet verplicht een minimumsanctie op te leggen. Mogelijke tuchtstraffen gaan van een waarschuwing of een blaam tot schorsing of ontslag.