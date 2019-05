Antwerpse politie ligt goed in de markt bij werkzoekenden ‘Oudste’ nieuwkomer is 47 jaar Patrick Lefelon

22 mei 2019

18u28 2 Antwerpen De Antwerpse politie heeft weinig last van de dalende interesse in politiewerk. Elk jaar komen rond 900 kandidaten opdagen bij rekruteringsacties. Bij de federale politie daarentegen loopt het aantal kandidaten dramatisch terug waardoor de nakende pensioengolf niet kan worden opgevangen.

De politievakdbond VSOA maakte de dramatische rekruteringscijfers van de federale politie gisteren bekend. In 2016 waren er nog 11.697 kandidaten, in 2018 waren er maar 8.198. Maar eventjes 3.000 kandidaten minder. “Straks is de helft van de ‘straatflikken’ ouder dan 60 jaar”, reclameerde VSOA. Het loon voor de agenten moet dringend omhoog wil de federale politie meer mensen aantrekken.

De Antwerpse lokale politie mag sinds 2016 als enige lokale korps in Vlaanderen zelf personeel aanwerven. De campagne ‘Wij hebben jou nodig’ loopt nu drie jaar. De infosessies zijn nog altijd volzet.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “In 2016 trokken wij 1.149 kandidaten aan, in 2017 waren er dat 945 en vorig jaar 854. Er is dus een lichte terugval, maar die valt best mee na onze succesvolle start in 2016.”

De politie Antwerpen rekruteert zelf omdat tussen 2016 en 2020 ongeveer 800 van de 2.800 medewerkers met pensioen gaan en omdat de federale rekrutering onvoldoende nieuwe mensen opleverde.

200 kandidaten geslaagd

Wouter Bruyns: “Dankzij onze eigen rekrutering heeft politie Antwerpen ruim 200 nieuwe inspecteurs gevonden en opgeleid. Die nieuwkomers lopen eerst een half jaar proef in de zogenaamde ‘probatie-eenheid’ waar zij met alle soorten jobs te maken krijgen. Ligt het werk in Antwerpen hen niet of zijn onze begeleiders niet overtuigd, dan mogen zij naar een andere zone overstappen.”

Een bijkomend voordeel van de eigen rekrutering is dat de Antwerpse politie gemiddeld 20 % nieuwkomers van buitenlandse afkomst en tot 25% vrouwen aantrekt.

Woordvoerder Wouter Bruyns: “Wij vissen in dezelfde vijver als defensie, brandweer of de veiligheidssector. Voordeel bij de politie is dat de kandidaat van bij de start van zijn opleiding een netto-maandloon van 1.600 euro krijgt. Oudere kandidaten aantrekken is moeilijker omdat de politie moet concurreren met privé-bedrijven die beter betalen. Toch trekken wij oudere nieuwkomers aan. De oudste die aan onze opleiding begon, was 47 jaar.”

Wie interesse heeft in politiewerk, kan alle info vinden op: www.wijhebbenjounodig.be