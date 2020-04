Antwerpse politie koopt twee toestellen om vijandige drones uit de lucht te halen

CVDP

27 april 2020

16u06

Bron: Belga 2 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur keurde de aankoop goed van twee toestellen die “vijandige” drones uit de lucht kunnen halen. Dat schrijft Het Nieuwsblad en het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) bevestigt het nieuws.

Na de aankondiging van het project in september stemde het Antwerpse stadsbestuur deze week toe in de aankoop. De kostprijs van 300.000 euro wordt grotendeels betaald met Europese subsidies voor het project Skyfall, dat door de Antwerpse politie wordt geleid. De twee toestellen zijn een ‘jammer’ die de besturing van een drone kan verstoren, en een kinetische drone die vanop de grond wordt afgeschoten om het doelwit met een net en een parachute uit de lucht te halen. De Antwerpse lokale politie zal testen welk van beide toestellen het meest aangewezen is om drones uit de lucht te halen. Pas later zouden ze dan in de praktijk worden gebruikt.

Skyfall heeft als doel om politiediensten zich te laten voorbereiden op het toenemende aantal drones in de lucht die vanaf een grote afstand kunnen worden bestuurd. De vrees bestaat immers dat mensen met slechte bedoelingen zoals terroristen of inbrekers gebruik zouden maken van onbemande luchtvaartuigen. Volgens de Antwerpse politie werd zelfs al eens een drone gebruikt om drugs binnen te smokkelen in de gevangenis.