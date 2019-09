Antwerpse politie koopt toestellen met net om vijandige drones uit te schakelen BJS

18 september 2019

10u28 16 Antwerpen De Antwerpse politie gaat toestellen aankopen die vijandige drones kunnen verstoren of neerhalen met een net. De aankoop kadert in het Europese proefproject Skyfall, waarin de Antwerpse politie de leiding neemt.

Het project kreeg de naam ‘Skyfall’ mee en heeft als doel om politiediensten zich te laten voorbereiden op het toenemende aantal drones in de lucht die vanaf een grote afstand kunnen worden bestuurd. De vrees bestaat immers dat mensen met slechte bedoelingen zoals terroristen of inbrekers gebruik zouden maken van onbemande luchtvaartuigen.

‘Skyfall’ is een proefproject van 1 miljoen euro dat voor 90 procent zal worden gefinancierd door Europa. Ook de federale politie, de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene en de Roemeense politie Jandarmeria Romana nemen deel aan het project, maar Antwerpen neemt het voortouw.

“Drones kunnen gebruikt worden bij terrorisme en aanslagen, kijk naar wat er in Saoedi-Arabië net gebeurd is, maar ook voor misdrijven als het bespieden van buren enzovoort.” Bart De Wever

“De dronetechnologie ontwikkelt zich razendsnel”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). “In Antwerpen hebben we bijvoorbeeld nu al een project voor dronetransport van bloedstalen tussen ziekenhuizen. Ook de brandweer en politie gaan experimenteren met eigen drones, die van pas komen in noodsituaties of voor observatie. In vergelijking met helikopters zijn drones veel dynamischer en veroorzaken ze bovendien een pak minder hinder voor omwonenden.”

Net

“Tegelijk zien we echter dat drones ook bij een breed publiek ingeburgerd geraken, en daar zitten uiteraard mensen tussen met minder goede bedoelingen”, gaat De Wever verder. “Drones kunnen gebruikt worden bij terrorisme en aanslagen, kijk naar wat er in Saoedi-Arabië net gebeurd is, maar ook voor misdrijven als het bespieden van buren enzovoort. Met dit proefproject gaan we twee mogelijke technologieën onderzoeken. Het jammen of verstoren van drones en het neerhalen van drones met een net.”

“We zijn erg blij dat we dit Europees project hebben binnengehaald. We kunnen er de meest moderne veiligheidsmaatregelen tegen drones door onderzoeken, terwijl de financiering voor 90% door Europa wordt voorzien. Een goede zaak dus voor de veiligheid van de Antwerpenaar.”

Antwerpen schrijft nu een aanbesteding uit om na te gaan welke technologieën er beschikbaar zijn om drones op een veilige manier onschadelijk te maken. Vervolgens zullen een nog te bepalen aantal van die toestellen worden aangekocht, afhankelijk van de kostprijs. De Antwerpse politie zal een trainingsschema opstellen en praktijkervaring opdoen en die met de andere partners delen. Het project loopt alvast tot eind 2020.