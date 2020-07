Antwerpse politie deelt op twaalf plaatsen boetes uit: wie coronaregels naast zich neerlegt, wordt voortaan meteen bestraft PhT

21 juli 2020

14u07 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft de voorbije dagen op twaalf plaatsen in de stad boetes gegeven. Ze volgt daarmee de vraag van burgemeester Bart De Wever (N-VA) om strenger op te treden tegen mensen die de coronamaatregelen niet opvolgen. “Tot nu toe kreeg iemand die voor het eerst tegen de lamp liep, enkel een waarschuwing. Vanaf nu bestraffen we onmiddellijk”, zegt woordvoerder Sven Lommaert.

Hoeveel pv’s er in totaal sinds zaterdag zijn uitgedeeld, geeft de politie niet vrij. Maar in elk geval is de pakkans verhoogd. Sven Lommaert: “Het gaat niet enkel over de horeca, waar we nagaan of de uitbaters wel een mondmasker dragen en de klanten zich houden aan social distancing. We hebben ook pv’s opgesteld in winkels, op de markt en in het openbaar vervoer omdat wsommige mensen daar geen mondkapje droegen.”

Druk op de Kaaien

Zo was er volgens de politiewoordvoerder een probleem in een horecazaak in Berchem. Het personeel sprong daar erg losjes om met de mondmaskerverplichting en troepte er veel te veel volk op een kleine oppervlakte bij elkaar. Dat is uitgemond in een niet gepreciseerd aantal boetes. “Zaterdagnacht hebben we na het sluitingsuur van de cafés ook enkele ploegen naar de Scheldekaaien gestuurd. Er hingen te veel mensen rond. Nadat we iedereen vroegen om te vertrekken, is dat zonder veel problemen opgelost.”

Lommaert wijst erop dat een horecazaak of een winkel na een veelvoud van inbreuken óf na een zeer ernstig feit kan worden gesloten. De focus ligt wel op de horeca.