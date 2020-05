Antwerpse pendelaars en spoorwegpersoneel geëerd met krijtkunstwerk BJS

06 mei 2020

16u59 0 Antwerpen Gewapend met kniebeschermers en veelkleurige krijtjes hebben leden van de Antwerpse PVDA, met de hulp van tekenaar Bob Torfs, woensdagmiddag op het Koningin Astridplein een krijtkunstwerk gemaakt. Ze wilden zo eer bewijzen aan het spoorwegpersoneel en de pendelaars.

“Treinbegeleiders, technici, ingenieurs, omroepers, bestuurders, informatici en ook de pendelaars, ze doen ons land draaien. We willen hen graag voor het voetlicht brengen met een krijtkunstwerk. Het werken moet natuurlijk in veilige en verantwoorde omstandigheden kunnen plaatsvinden. De anderhalve meter afstand houden moet een hoeksteen blijven in het preventiebeleid, naast mondmaskers en andere maatregelen”, stelt Sim Dereymaeker, woordvoerder voor PVDA Antwerpen.