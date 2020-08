Antwerpse openluchtzwembaden blikken tevreden terug: “Weinig problemen ondanks de ingeperkte capaciteit” Caroline Van de Pol

29 augustus 2020

16u50 0 Antwerpen Na een uitzonderlijke zomer met aangepaste maatregelen maken de twee Antwerpse openluchtzwembaden de voorlopige balans op. “Ondanks de coronacrisis zijn we tevreden met het afgelegde parcours en het aantal bezoekers.”

Begin juli mochten de Antwerpse zwembaden de deuren openen. Voor een duik in openlucht konden zwemmers terecht in zwembad De Molen op Linkeroever en zwemvijver Boekenberg in Deurne. Met een voorlopige opkomst van 12.431 bezoekers in Boekenberg en 9.729 bezoekers in De Molen, blikt het stadsbestuur tevreden terug. “Ondanks de coronacrisis zijn we tevreden met het afgelegde parcours. We vroegen de cijfers op voor een tussentijdse evaluatie, want de openluchtbaden zijn nog open tot midden september. De globale evaluatie wordt nadien gemaakt”, zegt Jelle Bryssinck van het kabinet Peter Wouters.

Aangepaste maatregelen

Om voor bezoekers een coronaveilige omgeving te creëren werden aangepaste maatregelen getroffen. In het verwarmde openluchtzwembad De Molen moet elke bezoeker op voorhand online een zwembeurt reserveren. Deze reservering is niet annuleerbaar. “Het aantal bezoekers dat effectief aanwezig is, ligt daarom een stukje lager dan het aantal reservaties. Sommige mensen dagen niet op omdat ze op het moment zelf pas beslissen of ze willen zwemmen. Daardoor kwamen we nooit aan de volledige capaciteit.” In de Molen werden maximum 200 zwemmers toegelaten per reservatieblok van drie uur. Sinds augustus is dat aantal verhoogd tot 300.

Ook zwemvijver Boekenberg kreeg aan aangepaste werking. Er zijn vier blokken van 1,5 uur (maandag tot en met zaterdag) of 3 blokken van 2 uur (op zondag) waarop 200 bezoekers toegelaten worden op de ligweide. Zij krijgen een toegangspolsbandje na registratie. Tijdens deze blokken worden er maximum 80 zwemmers tegelijkertijd toegelaten in de zwemvijver. Op voorhand reserveren is niet nodig. “Tijdens de hittegolf hebben we een deel van de ligweide afgesloten om een te grote opkomst te vermijden. We moesten ingrijpen omdat de social distancing anders niet gegarandeerd kon worden.”

Weinig klachten

Ondanks de ingeperkte capaciteit en de grote vraag naar een plons in openlucht tijdens warme periodes, ondervond het stadsbestuur dus weinig problemen. “We ontvingen weinig klachten. Enkel in aanloop naar de opening stond onze mailbox even roodgloeiend met de vraag wanneer mensen mochten komen zwemmen. De opening zelf verliep gelukkig geruisloos. De sportdiensten zijn tevreden en kregen al positieve feedback. Er zullen altijd schoonheidsfoutjes zijn, maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden is het openluchtzwemmen voorlopig vlot verlopen.”