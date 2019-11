Antwerpse onderneemster opent Bar Norm: een hippe en inclusieve koffiebar



CVDP

08 november 2019

12u45 0 Antwerpen Gioia Petrarca (29) opent op 20 november koffie- en lunchbar Bar Norm in Antwerpen. Naast (h)eerlijke koffie kan je er ook verse boterhammen, quiches en soepen krijgen. Het personeel is een mix tussen gewone werknemers en werknemers met een beperking. Op die manier wil bezielster Gioia mensen met een beperking de kans geven om mee te draaien op de reguliere arbeidsmarkt.

Bar Norm is een bar om een koffie te komen drinken of iets te eten. Zoveel mogelijk producten komen uit lokale zorgboerderijen en -bakkerijen. Naast een vast menu zullen er steeds suggesties zijn afhankelijk van het seizoensaanbod. Naar aanloop van de feestdagen kan je er ook etenswaren kopen die gemaakt zijn in samenwerking met de zorgateliers.

Een plek waar twee werelden samenkomen

Gioia werkte vier jaar lang als opvoedster waarna ze aan de slag ging als recruiter. De opgedane ervaring in de sociale sector en rekrutering gaven haar een kritische blik op de huidige arbeidsmarkt. “De kloof tussen deze arbeidsmarkt en mensen met een beperking bleek snel te groot te zijn. Hierdoor besloot ik om mijn twee passies, koken en sociaal ondernemerschap, te combineren om een inclusieve zaak op te richten”, vertelt ze.

“Momenteel brengen personen met een beperking hun dagen voornamelijk door in beschutte werkplaatsen of dagbestedingscentra. Ik geloof dat ze meer in hun mars hebben en dat er in onze bruisende stad zeker ruimte is voor mijn initiatief”, vertelt Gioia. “Met mijn expertise als opvoedster wil ik de werknemers in Bar Norm een persoonlijke aanpak bieden waardoor zij klaargestoomd worden om zichzelf verder te ontplooien binnen de arbeidsmarkt.”

Bar Norm werkt samen met experimenteel collectief retailconcept Edo Collective. “Het is een plek waar ecologische en sociaal duurzame initiatieven hun kamp opslaan en elkaar helpen groeien. Edo Collective is de ideale proeftuin om mijn concept uit te testen. Bovendien zijn de Edo deelnemers de ideale ambassadeurs voor Bar Norm.”

Bar Norm is vanaf 20 november te vinden in de Lange Koepoortstraat 64 in Antwerpen. Meer informatie vind je op de Facebookpagina.