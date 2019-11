Antwerpse Olivia Trappeniers lanceert eigen album ‘Confessions’ AMK

09u07 0 Antwerpen De 22-jarige Olivia Trappeniers, beter bekend als OT, heeft na een nummer éénhit met Regi nu ook een eigen album, ‘Confessions’. OT kan je herkennen uit de talentenjacht ‘The Voice’ (2016). Een jaar later werd ze bekroond tot eerste ‘Rising Star’ van radiozender MNM, en nu heeft ze dus ook een eigen album.

In 2017 brak de Antwerpse zangeres bij het grote publiek door met ‘You Have A Heart’ waarvoor ze samenwerkte met Regi. De hit werd meer dan 4 miljoen keer gestreamd via Spotify én was goed voor een gouden plaat. OT stelt nu haar eerste EP ‘Confessions’ voor. Op het album staan bekende hits als ‘Where is My Love’ en ‘Bad Advice’, maar ook enkele gloednieuwe songs als ‘Bad Boys’ en ‘Laguna Beach’.

Inspiratie voor haar album zocht en vond ze bij zichzelf: als jonge vrouw in een tijd waar de druk van sociale media altijd en overal aanwezig is. Olivia wil jonge mensen vertellen welke lessen ze leerde. De boodschap die ze wil meegeven met ‘Confessions’ is dat zowel vrouwen àls mannen zich voor niemand moeten veranderen.

Olivia: “Ik vind dat wij elkaar juist moeten helpen, een hand naar elkaar moeten uitsteken en elkaar respecteren zoals we zijn, in plaats van elkaar te bekritiseren. Wij kunnen heel veel voor elkaar betekenen in een wereld die op sommige vlakken nog het meest door mannen wordt bepaald. Noem het ‘girlpower’ in een modern jasje dat iedereen past: klein, groot, dun, dik, grappig of serieus.”