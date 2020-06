Antwerpse notaris vrijgesproken door correctionele rechtbank: geen sprake van valsheid in geschrifte CVDP

26 juni 2020

15u56 0 Antwerpen Een Antwerpse notaris verscheen op 12 juni Een Antwerpse notaris verscheen op 12 juni voor de correctionele rechtbank voor valsheid in geschrifte . Volgens de burgerlijke partij liet ze de wilsonbekwame M. V. op zijn sterfbed een erkenningsakte van zijn buitenechtelijke dochter tekenen. De beklaagde werd vandaag vrijgesproken.

Volgens de advocaat van de burgerlijke partij was er sprake van valsheid in geschrifte wegens de wilsonbekwaamheid van M. V. op de dag van het verlijden van de akte. Tijdens een kort bezoek in het ziekenhuis zou de notaris hem de akte hebben laten ondertekenen in het bijzijn van zijn buitenechtelijke dochter. Uit mailverkeer blijkt dat de notaris op dat moment op de hoogte was van de zijn slechte mentale toestand. “Volgens een expert zou hij wilsbekwaam zijn geweest indien er voldoende tijd genomen was en de akte voldoende was uitgelegd. Dat is hier niet het geval.”

De advocaat van de notaris vroeg om vrijspraak. Volgens haar werd de beslissing van haar cliënte rond de wilsbekwaamheid van M.V. in eer en geweten genomen. “Ze had niet de intentie om een misdrijf te plegen. Ze verdiende met het bezoek slechts 50 euro in ereloon, dus had er op geen enkele manier baat bij.” Bovendien is het niet verplicht om medische attesten aan te vragen voor de ondertekening. Een bezoek van twintig minuten zou wel voldoende lang zijn geweest om te vragen of M.V. zijn dochter wilde erkennen.” Het openbaar ministerie vorderde de vrijspraak van beklaagde.

Geen bedrieglijke opzet

Vandaag sprak de rechtbank de notaris vrij. Hoewel de behandelende artsen oordeelden dat M.V. niet meer wilsbekwaam was, stelt de rechtbank vast dat de beklaagde geen kennis had van een eventuele wilsonbekwaamheid. Op het ogenblik van het verlijden van de akte beschikte ze niet over die gegevens. Er was volgens de rechter ook geen sprake van bedrieglijk opzet.