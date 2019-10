Antwerpse natuurspeelplaatsen zijn inspiratiebron voor Parijs Annelin Marien

03 oktober 2019

Vandaag bezochten zo'n 60 Parijse afgevaardigden vier Antwerpse natuurspeelplaatsen, om zelf inspiratie op te doen voor scholen in Parijs. De speelplaatsen moeten voor een meer klimaatrobuuste omgeving zorgen in de stad.

Vier Antwerpse scholen, en meer specifiek hun speelplaatsen, zijn een voorbeeld voor 60 Parijse afgevaardigden vandaag. De Stedelijke Basisschool De Piramide, Leefschool Toverbol, Sint-Willebrord Heilige Familie en het Lycée Français hebben al een tijdje een natuurspeelplaats, om in de stad een klimaatrobuuste leefomgeving te creëren. Ter plekke kregen de Parijzenaars uitleg van medewerkers van het EcoHuis Antwerpen, en ook Jinnih Beels en Tom Meeuws ontvingen de Franse afgevaardigden.

“Bijna 10 jaar geleden, in 2010, startten we met een proefproject waarbij we vier scholen in zeer verstedelijkte gebieden begeleidden om hun speelplaats te ontharden en vergroenen.”, zegt schepen voor leefmilieu Tom Meeuws. “Voor de stad was het een interessant leerproces. Gaandeweg ontdekten we ook steeds meer voordelen van natuurspeelplaatsen, ook voor klimaatverandering. Jullie hebben vandaag ook zelf ontdekt hoe natuurspeelplaatsen bijdragen aan welbevinden, gezondheid en ontwikkeling.”, sprak hij de Franse delegatie toe.

Want ook Parijs wil binnenkort natuurspeelplaatsen in hun scholen. De bezoekers uit Parijs werken momenteel onder leiding van de Raad voor Architectuur, Urbanisme en Leefmilieu (CAUE) een Europees project uit waarbij ze 10 speelplaatsen willen omtoveren tot koele eilanden die een antwoord moeten bieden op het veranderende klimaat. Deze 10 proefprojecten moeten de onderzoekers in staat stellen om speelplaatsen van 656 scholen en 115 hogescholen die beheerd worden door de stad Parijs de volgende jaren om te vormen.

Sinds 2010 begeleidt het EcoHuis maar liefst 45 scholen in het traject naar een natuurspeelplaats. In de komende jaren wil ze onderzoeken hoe deze speelplaatsen met de buurt gedeeld kunnen worden, zodat ook kinderen van buiten de school mee kunnen genieten van de nabijheid van speelnatuur.