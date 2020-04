Antwerpse muzikant Marcelo Moncada wil record quarantaine livestreamen verbreken CVDP

29 april 2020

20u32 8 Antwerpen Tijdens de lockdown speelt de Antwerpse muzikant Marcelo Moncada dagelijks live muziek via sociale media. Woensdagavond was zijn honderdste online optreden.

Marcelo is een Chileens-Belgische jazzmuzikant die voor de muziek naar Antwerpen kwam en er ondertussen al bijna 20 jaar woont. Hij treedt er geregeld op in cafés zoals onder andere De Pallieter, Bar Salon, Witzli-poetzli, de Muze, Korsakov, Café Mombasa, Café Beveren en Café Cabron. Normaal vertrok hij in april met zijn nieuwe soloalbum ‘Multiversum’ op wereldtournee naar Chili, Costa Rica, Mexico, Azerbeijan en Peru, maar dat werd afgelast door de coronacrisis. “De release van dat album is nu gepland voor de zomer.”

Omdat hij wegens de coronamaatregelen niet meer kan optreden, speelt hij sinds 19 maart live muziek via sociale media. “Eerst deed ik twee optredens per dag via de livestream op Facebook en Instagram, maar nu doe ik dat nog maar één keer per dag omdat het te intens werd.” Marcelo ziet het als een goede oefening en wil op die manier ook visueel aanwezig blijven als artiest. Hij hoopt om met zijn online optredens een record te verbreken. “Ik heb al een aanvraag gedaan bij Guiness World Records en zal over drie dagen weten hoeveel ik er nog moet doen voor dat record.”

Marcelo is een van de vele professionele muzikanten die van zijn muziek leeft en heeft het momenteel moeilijk omdat er geen betaalde optredens meer zijn. Hij pleit voor meer betaalde online optredens en doet een oproep aan cultuurhuizen, de stad en de overheid om hier meer mee aan de slag te gaan. Zelf is hij steeds beschikbaar voor creatieve ideeën van iedereen die nood heeft aan meer muziek in zijn leven.

De dagelijkse livestreams van Marcelo Moncada vind je op zijn Facebookkanaal en Instagrampagina.