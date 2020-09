Antwerpse muziekclub ‘Twix’ steunt Gents kunstencentrum ‘KOLRUIT’: “Politiek moet zich niet roeren met onafhankelijke kunst- en cultuurwereld” Sander Bral

23 september 2020

16u02 3 ANTWERPEN/GENT Na de naamsverandering van sp.a in VOORUIT en de ludieke tegenactie van het Gentse kunstencentrum Vooruit, dat zichzelf nu Kolruit noemt, volgde op het internet het ene woordmopje het andere op. Als steun voor hun collega’s in Gent noemt de Antwerpse muziekclub Trix zich voortaan ‘Twix’. “Blijkbaar mag je toch zomaar elke naam claimen.”

Het Gentse kunstencentrum Vooruit is niet opgezet met de naamsverandering van sp.a in VOORUIT. “De één vindt het niet kunnen dat een politieke partij een merk recupereert dat gedurende 38 jaar werd uitgebouwd tot een kunstencentrum en de ander verwacht een grotere loyaliteit naar onze roots”, klonk het eerder al bij Vooruit. “Een debat dat aantoont waarom het onwerkbaar is wanneer een politieke partij en een Vlaamse kunstinstelling dezelfde naam dragen. En dan hebben we het nog niet over alle verwarring en het kluwen van hashtags, mailadressen, Instagram-accounts en url’s.”

Als ludieke en cynische tegenactie liet Vooruit twee letters op haar gevel overplakken waardoor er nu ‘KOLRUIT’ te lezen is op het historische gebouw in het Gentse centrum. “Om elke verwarring met bestaande merken te vermijden, brengen we ons najaarsprogramma naar buiten als KOLRUIT. Neen, we hebben niet overlegd met winkelketen Colruyt, maar blijkbaar mag je elke naam toch zomaar claimen?”

Vivaldi

Die actie van Vooruit is een bron van humor op sociale media waarbij het éne woordmopje na het andere opdook. Zo duikt winkelketen Colruyt op als ‘Vooruyt’ - mooi de bal teruggekaatst - en gezien de politieke impasse op federaal niveau heet winkelketen Aldi voortaan ‘Vivaldi’.

Twix

Muziekcentrum Trix in het Antwerpse Borgerhout, volgt de redenering van de collega’s in Gent, en gaat voortaan door het leven als ‘Twix’. “Politiek moet zich niet roeren met de onafhankelijke kunst- en cultuurwereld”, hekelt Mike Harsdorf van de muziekclub. “Bovendien getuigt de naamsverandering van sp.a wel van zeer creatieve armoede. Iets dat kunst- en muziekcentra niet kennen, zeker in deze tijden.”

“Daarnaast was het een binnenkopper”, lacht Harsdorf. “In 2017 kondigde de Amerikaanse singer-songwriter Mark Lanegan zichzelf al aan in ‘Twix’. Hij is een ziener. Of had hij gewoon een hongerke?”