Antwerpse Monacovrouw Anne-Françoise: “Ik ben niet zoals de andere drie” Annelin Marien

26 september 2019

14u00 5 Antwerpen Morgenavond, vrijdag 27 september, wordt ook de vierde Monacovrouw voorgesteld op VIJF. Dat is Anne-Françoise, afkomstig uit Wilrijk. Ze verloor haar man in een ongeval, nam zijn zaak over, en voedt haar drie zonen op ‘Vlaamse’ wijze op in Monaco. “Vrienden die ik tien jaar niet heb gezien, zeggen dat ik nog altijd dezelfde ben. Dat is een groot compliment.”

Anne-Françoise heeft niet altijd aan de Côte d’Azur gewoond: voordat ze in 1993 naar Monaco verhuisde, woonde ze met haar man in Parijs. “Maar hij wou per se naar het zuiden komen, en toen is ons leven in Monaco begonnen”, vertelt Anne-Françoise. En daar heeft ze nog geen seconde spijt van gehad. “Parijs vond ik maar een gekke stad. Als ik Parijs met Antwerpen moet vergelijken, vind ik Antwerpen veel toffer. Maar in Monaco heb ik mijn thuis gevonden: hoe rustig het hier is, zalig! Een ander groot pluspunt: er is hier geen criminaliteit. Ik heb een cabrio, en die laat ik vaak gewoon open op straat staan. Je moet ook nooit schrik hebben dat je handtas gestolen wordt. Dat, en het klimaat, zijn de grootste troeven van Monaco.”

Vlaamse opvoeding

Of Monaco dan ook minpuntjes heeft? “Ik vind dat er hier toch nog vaak te veel show wordt verkocht. De mensen in Antwerpen zijn veel ‘echter’. Er wordt hier nog veel gefaket. Wat mij ook choqueert, is dat kinderen als ze 18 jaar worden van hun ouders een Ferrari krijgen, of een grote boot waar een gigantische party op wordt gegeven. Mijn kinderen worden nog gewoon op de Vlaamse wijze opgevoed. Van mij krijgen ze niet speciaal veel zakgeld, daar moeten ze zelf voor werken. Ik wil dat ze beseffen wat het leven kost.” Haar drie zonen wonen al hun hele leven in Monaco, maar vorig jaar heeft Anne-Françoise hen eindelijk Antwerpen kunnen laten zien. “En dat vonden ze fantastisch! Maar we bijven toch in Monaco wonen. Er is een periode geweest dat mijn zonen liever in België of bijvoorbeeld in Nice zouden wonen, omdat het daar ‘normaler’ en minder duur is. Maar nu ze volwassen worden, beseffen ze wel dat de zekerheid die je in Monaco hebt, waardevol is.”

Niets te verstoppen

Al is het leven in Monaco helemaal anders dan in Antwerpen, de verhuis heeft van Anne-Françoise geen ander mens gemaakt. “Ik heb me niet echt moeten aanpassen, want ik ben zelf ook niet veranderd. Ik ben niet zo beïnvloedbaar door mijn omgeving, ik blijf gewoon wie ik ben. Mijn vriendinnen van Antwerpen zeggen ook dat ik geen haar veranderd ben, al heb ik ze tien jaar niet gezien. Dat is een groot compliment.” Ook in het tv-programma zal je Anne-Françoise gewoon zien hoe ze is. “Ik heb niets te verstoppen, en ik ben dan ook niet naar de kapper geweest of ik heb me niet laten schminken voor de opnames. Wat je ziet, ben ik. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik in zo'n serie was gestapt toen ik toestemde om mee te doen. Ik vind mezelf ook helemaal anders dan de andere vrouwen. Maar of ik er spijt van heb? Nee, want ik ben wie ik ben, en dat zal de Vlaming dan ook te zien krijgen.”