Antwerpse modem maakt rondjes rond de aarde David Acke

18 februari 2020

14u29 11 Antwerpen Het was nagelbijten voor de werknemers van Antwerp Space uit Hoboken dinsdagvoormiddag. Vorige week vrijdag werd een raket gelanceerd vanop de basis in Virginia in Amerika richting het internationale ruimtestation ISS. Aan boord een door het bedrijf ontworpen modem, die de communicatie vanuit het ISS met de aarde moet optimaliseren. Dinsdagvoormiddag kwam het speciale pakketje veilig en wel aan in de ruimte. Een unicum voor het Antwerpse bedrijf.

De aankomst van de modem in het ISS werd gevierd met champagne. Tientallen ingenieurs hebben jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de modem die ervoor moet zorgen dat de communicatie tussen de astronauten en de aarde sneller verloopt. “Dit was voor ons allemaal een heel spannend moment”, vertelt Koen Puimege, managing director van Antwerp Space. “Met ons allen hebben we de aankomst live gevolgd op een groot scherm. Om 10.05 uur dinsdagochtend konden de robotarmen van het ISS de capsule met de modem grijpen. Dat was een enorme opluchting voor ons. Je moet weten dat er heel wat kan mislopen. Het ISS draait aan een gigantische snelheid rond de aarde en wanneer twee objecten elkaar aan die snelheid kruisen moet alles perfect kloppen.”

Uniek

Voor Antwerp Space was dit een unieke ervaring. Nooit eerder mocht het bedrijf uit Hoboken apparatuur richting de ruimte sturen. “Enkele jaren geleden schreef het European Space Agency (ESA) een openbare aanbesteding uit voor het ontwikkelen van apparatuur voor het ISS. Wij kwamen als winnaars uit de bus en mochten de modem ontwikkelen. Vijf jaar lang, waarvan de laatste twee erg intensief, hebben we gewerkt aan de ruimtemodem die toch enkele miljoenen euro heeft gekost”, vertelt Puimege.

De ruimtemodem kan je vergelijken met een internetmodem die je in de Vlaamse huiskamers kan vinden. “Alleen is deze modem uiterst sterk en bestand tegen de hevige trillingen bij de lancering en de reis naar het ISS maar ook tegen de extreme hitte.” Dankzij de modem kunnen astronauten sneller communiceren met de aarde. “In het ISS worden heel wat wetenschappelijke proeven gedaan. De resultaten van die proeven moeten verzonden worden naar de aarde. Dat was vaak een probleem. Met deze nieuwe modem is dat probleem nu opgelost.”

Naar de maan

Dat het bedrijf dit tot een goed einde gebracht heeft, betekent ook meteen dat heel wat deuren nu opengaan. “Deze apparatuur kan je ook gebruiken voor missies naar de maan, Mars of Jupiter. Bovendien wordt hier over heel de wereld over gesproken en was de lancering in Amerika. We mogen hier enorm trots op zijn dat een Antwerps bedrijf dit gerealiseerd heeft”, aldus de managing director van Antwerp Space.