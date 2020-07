Antwerpse Maud Van de Velde nieuwe Algemeen Directeur Toneelhuis ADA

01 juli 2020

14u17 0 Antwerpen Maud Van de Velde is de nieuwe Algemeen Directeur van Toneelhuis. De raad van bestuur keurde haar aanstelling unaniem goed. De Antwerpse Van de Velde is geen onbekende in de cultuursector. “Het is een kinderdroom die uitkomt.”

De raad van bestuur van Toneelhuis heeft Maud Van de Velde aangesteld als nieuwe Algemeen Directeur. Zij zal in dienst treden vanaf 1 september 2020. “Haar ruime ervaring in de film en entertainmentsector is een zeer sterke troef nu de culturele sector zich moet heruitvinden door de veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden in het kader van COVID-19. Haar aanstelling werd unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur voor een mandaat van vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 1 mandaat”, klinkt het bij Toneelhuis.

“Cultuur is mijn passie en ik ben steeds op zoek om een zo breed en gevarieerd mogelijk publiek te bedienen en hen te doen geloven in de magie van opvoering. Als Antwerpse “pur sang” is het een kinderdroom om mijn schouders mee te mogen zetten onder dit toonaangevend huis waar zoveel moois en impactvol aanwezig is. Hoewel dit zeer uitdagende tijden zijn, ben ik ervan overtuigd dat dankzij de bruisende artistieke toppers die Antwerpen en Vlaanderen rijk is, we Toneelhuis (of Huistoneel) vandaag en morgen relevanter kunnen maken dan ooit”, zegt Maud Van de Velde

De aanstelling van een nieuw Algemeen Directeur staat los van de zoektocht naar een nieuwe artistieke leiding. Deze zoektocht zal in het najaar 2020 terug bekeken worden, en zal één van de taken zijn van de nieuwe Algemeen Directeur. Guy Cassiers blijft tot 30 juni 2022 artistiek directeur van Toneelhuis met alle makers die eraan verbonden zijn: FC Bergman, Olympique Dramatique, Mokhallad Rasem, Benjamin Verdonck, en binnen het P.U.L.S.-project Bosse Provoost, Hannah De Meyer, Lisaboa Houbrechts en Timeau De Keyser.