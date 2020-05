Antwerpse markten kunnen weer van start gaan, Vogelenmarkt en Vreemdelingenmarkt ten vroegste 30 mei Annelin Marien

14 mei 2020

18u01 18 Antwerpen Woensdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat markten mogen heropenen vanaf maandag 18 mei. Dat is goed nieuws voor de 450 marktkramers die actief zijn op de Antwerpse markten. De twee grootste markten, de Vogelenmarkt en de Vreemdelingenmarkt op de Oudevaartplaats, worden pas ten vroegste in het weekend van 30 en 31 mei opnieuw georganiseerd.

De stad Antwerpen telt in totaal 26 markten, verspreid over alle districten. De meesten kunnen op 18 mei weer van start gaan. Het totaal aantal kramen zal beperkt worden tot maximaal 50 per markt. Dat betekent dat de vijf grootste markten in Antwerpen aan deze richtlijn aangepast moeten worden. Dat zijn de Vogelenmarkt (zondag op de Oudevaartplaats), de Exotische markt (of de Vreemdelingenmarkt, zaterdag op de Oudevaartplaats), de markt op woensdag op het Sint-Jansplein, de markt op dinsdag op het Sint-Franciscusplein in Merksem en het Laar op vrijdag in Borgerhout.

De stad besliste om beide markten op de Oudevaartplaats ten vroegste in het weekend van 30 en 31 mei te organiseren conform de geldende regels. Verder bekijkt de stad samen met de marktkramers hoe de vijf markten concreet ingevuld kunnen worden. De markten die normaliter op donderdag plaatsvinden, starten - wegens de feestdag op 21 mei (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) - pas op donderdag 28 mei.

Schepen Peter Wouters, bevoegd voor markten en foren, is alvast erg tevreden dat de markten weer kunnen openen: “De wekelijkse markten zijn voor vele Antwerpenaren immers een belangrijke plek om noodzakelijke voedingswaren, kledij en allerlei huishoudelijke spullen aan te kopen. En uiteraard ben ik ook bijzonder blij voor onze marktkramers. Hun geduld wordt beloond, ze kunnen nu hun zaken heropstarten. De markt is tenslotte hun broodwinning.”

Uiteraard gelden op de markten ook de veiligheidsmaatregelen, zoals voldoende afstand houden, alleen winkelen en het bezoek beperken tot een halfuur en contactloos betalen.