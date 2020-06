Antwerpse maakt hippe glazen van gebruikte flessen: “Duurzaam en lokaal wordt steeds belangrijker” Annelin Marien

14 juni 2020

14u42 6 Antwerpen ‘Upcycling’ is hip, en dat geldt niet enkel voor tweedehandskleding of meubilair. De Antwerpse Jolien Van de Vliet (26) startte onlangs met Botega, waarmee ze gebruikte glazen flessen een tweede leven geeft in de vorm van hippe glazen. “Door corona beseffen mensen dat lokale en duurzame producten steeds belangrijker worden.”

Het idee voor de drinkglazen van Botega kwam er in Bali, waar Jolien en haar vriend eind 2019 op reis waren. “We zaten op restaurant, en opeens viel het ons op uit wat voor een toffe glazen we aan het drinken waren. Ze werden gemaakt uit de onderkant van een wijnfles, en het bleek dat ze dat in Bali wel vaker zo doen. We vonden dat een origineel idee, en terug in België gingen we op zoek of ze bij ons al zulke glazen verkopen. Dat was niet het geval, dus zijn we beginnen uitzoeken hoe je zelf zo’n glas maakt, en zo ging de bal aan het rollen.”

Win-win

Botega startte in december op het terras van Jolien en haar vriend, ondertussen hebben ze hun atelier in Plein Publiek op het Antwerpse Zuid. Daarvoor werken ze samen met Circuit, een organisatie die circulaire start-ups ondersteunt. “Na een periode experimenteren op ons terras, hadden we al snel een ruimere plek nodig voor Botega. We willen dat onze glazen perfect afgewerkt zijn, en daarvoor is een eigen atelier ideaal. Daar snijden we de flessen, waarna we de randen afschuren om ze perfect glad te krijgen. Nog polijsten en ons logo erop, en dan is het unieke glas klaar.” (lees verder onder de foto)

Jolien haalt de gebruikte flessen bij enkele Antwerpse restaurants en bars. “Een win-winsituatie, want wij kunnen de flessen goed gebruiken en zij moeten dan niet naar de glasbak”, vertelt Jolien. “We zijn trouwens nog steeds op zoek naar vaste horecapartners die geïnteresseerd zijn om ons op regelmatige basis hun flessen te geven, die we dan met plezier komen ophalen. We werken al samen met Native, een bio-restaurant, en lunchbar Simply Marie. Zij serveren nu dus ook drank in de glazen die van hun eigen flessen zijn gemaakt, een leuke meerwaarde. Maar ook particulieren kunnen onze glazen kopen op de webshop.”

Enthousiaste reacties

Het duurzame initiatief kan alvast op heel wat enthousiasme rekenen. “Door de coronacrisis beseffen mensen dat de cirkel van productie kleiner moet, mensen kiezen nu steeds meer voor lokale producten. Door van een fles een glas te maken in Antwerpen wordt er onnodig vervoer uitgespaard, want andere glazen worden meestal niet in België gemaakt. Glazen flessen kunnen wel gerecycleerd worden, maar om er een nieuwe fles van te maken, heb je toch weer voor de helft nieuw glas nodig. Ook daar kunnen we dus bijdragen aan een duurzamer systeem.”