Antwerpse luchthaven valt opnieuw bijna stil: amper 5.000 passagiers in september PhT

09 oktober 2020

15u59 0 Antwerpen Een verrassing is het niet echt in deze helse coronatijden: de Antwerpse luchthaven ziet nog amper passagiers. Alles samen heeft men er nog zowat 5.000 geteld in de maand september. Het herstel dat zich aftekende in augustus – met toen 12.400 passagiers – kon zich niet doorzetten door de vele reisbeperkingen.

Nadat eerder al de Balearen en Split (Kroatië) al kleurcode rood hadden gekregen, volgde op 4 september ook het Spaanse vasteland. Alle vluchten van TUI fly werden stopgezet. De luchtvaartmaatschappij repatrieerde tot 10 september wel reizigers uit de rode gebieden.

In de eerste negen maanden van 2020 reisden er 81.411 mensen via de luchthaven van Antwerpen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er bijna driemaal zoveel: 233.142. Air Antwerp hervatte half september voorzichtig zijn vluchten op London City. TUI fly begint er opnieuw aan vanaf 22 oktober. Wel vliegen ze enkel naar Alicante (Spanje), tot het einde van de herfstvakantie.