Antwerpse luchthaven kruipt uit dal, maar blijft nog onder niveau vorig jaar

Philippe Truyts

17 juni 2019

12u06 4 Antwerpen Met 27.817 passagiers was mei de beste maand van 2019 tot nu toe voor de luchthaven in Deurne. Maar de cijfers blijven wel 13 procent onder die van mei vorig jaar.

De TUI-vluchten vanuit Antwerpen naar zuidelijke vakantieoorden zitten zeer goed vol. Alleen zit Antwerp Airport met het probleem dat het opdoeken van VLM in augustus 2018 nog steeds doorweegt in de maand-op-maand cijfers. In mei 2018 werden 32.129 passagiers geteld, de voorbije mei waren dat er 27.817. “Door het faillissement van VLM verloren we veel capaciteit”, zegt Marcel Buelens, topman van de luchthaven. “We zijn het gat aan het dichten. De cijfers voor juni zien er voorlopig goed uit. We kruipen uit het dal.”

Enkele weken geleden diende zich een nieuwe luchtvaartmaatschappij aan. Air Antwerp, met aandeelhouders als KLM en CityJet, heeft een vliegvergunning (AOC) aangevraagd bij de FOD Mobiliteit. Buelens: “Ik hoop dat ze nog dit jaar kunnen starten. Voorlopig zouden ze met Fokker 50-toestellen opereren. Het voordeel voor een AOC is dat ze die vliegtuigen bij de overheid goed kennen. Op langere termijn is het de bedoeling van Air Antwerp om modernere toestellen in te zetten.”

Nog troeven achter de hand

Marcel Buelens laat ook doorschemeren dat hij met een paar andere interessante dossiers bezig is, gericht op zakenbestemmingen. “Luchthavens als Rotterdam en Eindhoven, die toch binnen de 100 kilometer liggen, zijn aan het dichtslibben. Dus kunnen we nog Antwerpse troeven uitspelen.”

Over de aankondiging van zakenmaatschappij Flying Group dat ze vanaf juli een basis openen op het vliegveld van Wevelgem en er twee vliegtuigen stationeren om de Antwerpse files te counteren, maakt Buelens zich geen zorgen. “Flying Group wil een deel van de koek in Wevelgem, maar ik verwacht niet dat ze trafiek uit Antwerpen gaan weghalen.”