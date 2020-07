Antwerpse luchthaven is klaar voor eerste internationale vlucht in vier maanden Annelin Marien

09 juli 2020

15u37 10 Antwerpen Vrijdag 10 juli vertrekken op de Antwerpse luchthaven de eerste passagiersvluchten na een periode van bijna vier maanden stilte. Het gaat over vluchten van TUI Fly naar Split in Kroatië en Ibiza in Spanje. De luchthaven werkt deze zomer met een aangepast programma, met een beperkt aantal vluchten per dag. In september volgen de vluchten van Air Antwerp naar Londen City.

“We hebben verschillende maatregelen genomen op basis van het protocol opgesteld door het Europees agentschap voor de luchtvaartveiligheid, om de veiligheid van onze passagiers en personeel te garanderen”, klinkt het bij Luchthaven Antwerpen. “Zo is het dragen van een mondmasker verplicht in het volledige luchthavengebouw. Het ontsmetten van de handen kan aan de verschillende ontsmettingsposten verspreid over de luchthaven. Verder werden de balies voorzien van schermen uit plexiglas en maken stickers op de vloer de passagiers attent om steeds de social distancing van 1,5 meter goed te bewaren. Aan de veiligheidscontrole wordt elk bakje ontsmet en schoongemaakt en alle medewerkers op de luchthaven dragen mondmaskers en handschoenen. Om het comfort van de passagiers te verhogen hebben ze tevens de mogelijkheid om mondmaskers, handschoenen en desinfecterende alcoholgel aan te kopen via de automaat aan de hoofdingang van de luchthaven.”

Volgens de luchthaven zorgt het regionale karakter ervoor dat drukte vermeden kan worden. “Door een betere spreiding van de vluchten zal het aantal passagiers doorheen het luchthavengebouw erg beheersbaar zijn. Verder garanderen wij korte wachttijden aan de check-in balies gevolgd door een vlotte veiligheidscontrole.”