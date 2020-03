Antwerpse luchthaven draait nog, maar voorlopig enkel nog vluchten op Spanje en Engeland PhT

16 maart 2020

15u23 0 Antwerpen De coronacrisis is uiteraard ook een streep door de rekening van de Antwerpse luchthaven. Die kon de voorbije maanden mooie passagierscijfers voorleggen. Maandag vertrokken nog twee vluchten naar Londen en twee naar Spanje. “Al was het maar om mensen uit Spanje terug te halen die anders niet naar huis kunnen”, zegt woordvoerder Piet Demeyere van TUI fly.

De directie van Antwerp Airport stuurde zondag al een bericht de wereld in dat iedereen die de komende dagen nog reisplannen had, eerst de website van TUI fly en Air Antwerp moet raadplegen. “De vluchten van TUI naar Marokko en Oostenrijk zijn geschrapt, op de andere routes zie je de bezetting dalen. Toch hadden we nog een vrij normale week achter de rug”, zegt algemeen directeur Marcel Buelens.

Terughalen

Piet Demeyere (TUI fly): “We bekijken de situatie van dag tot dag en zijn klaar om mensen sneller uit Alicante of Malaga terug te halen als dat nodig is. Wie bij ons een pakketreis heeft geboekt, mag niet meer uit België vertrekken. Wie enkel een vliegticket kocht, kan nog wel mee, maar moet ook beseffen dat er een risico bestaat om niet meer naar België terug te kunnen.”

Bij Air Antwerp blijft de planning voor de route Antwerpen-Londen de hele week voorlopig overeind. “Er zijn geen annuleringen. Als er iets wijzigt, dan verwittigen we onze passagiers per mail. Ze kunnen dan omboeken of een terugbetaling krijgen”, klinkt het. Er is momenteel nog geen reisverbod voor Belgen naar Groot-Brittannië.