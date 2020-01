Antwerpse Lore (28) maakt ondergoed in bamboe en geeft twerklessen: “Ik wil vrouwen uit hun comfortzone halen” Annelin Marien

18 januari 2020

09u42 0 Antwerpen ‘Women empowerment’: dat is de core business van de Antwerpse Lore Janssens (28). Met haar lifestylemerk Oh Yaz maakt ze T-shirts met straffe statements, onderbroeken gemaakt van bamboe, en ze geeft ook twerklessen sinds begin dit jaar. “Ik wil zoveel mogelijk vrouwen in beweging zetten om meer te doen voor zichzelf.”

‘I’m my own soulmate', ‘I’m the cherry on top’,... Het zijn maar enkele van de geheime boodschappen in het ‘Bamboost’ ondergoed van Lores merk Oh Yaz. ‘Bamboost’ zegt het zelf al, want de onderbroeken zijn gemaakt uit... bamboe. “Gezonder, ecologischer, en het ademt beter dan katoen”, klinkt het. “Eigenlijk doe ik al heel lang onbewust marktonderzoek”, lacht Lore. “Ik was zelf op zoek naar gezonder ondergoed, dat beter ademt en absorbeert, zeker naar infecties toe. Vaak wordt dan katoen aangeraden, maar het aanbod katoenen ondergoed was voor mij te beperkt. Mijn eerste plan was om dat aanbod breder te maken, maar toen botste ik op het gebruik van bamboe om textiel te maken.” (lees verder onder de foto)

Ecologisch

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan bamboe. “Ten eerste is stof van bamboe ongelooflijk zacht! Ten tweede ademt het veel beter door de minuscule ‘gaatjes’ tussen de vezels. Katoen is in de zomer heel warm en daarin kan je snel gaan zweten, terwijl bamboe de temperatuur beter reguleert. Bamboe absorbeert vocht ook drie keer beter dan katoen, en het heeft een natuurlijke antibacteriële laag. Ten slotte is bamboe ook veel ecologischer dan katoen: voor katoen moeten ze de grond manipuleren, maar bamboe groeit erop los, de grond moet er zelfs niet vruchtbaar voor zijn.” (lees verder onder de foto)

Maar Bamboost is niet waar Oh Yaz mee is gestart. Lore begon met haar eigen T-shirts in 2017. “Ik had geen achtergrond in mode, noch in design, dus dat was wel even een sprong in het diepe”, vertelt ze. “Ik had wel altijd al iets met quotes en women empowerment. Ik maakte daarvoor al mijn eigen T-shirts met toffe quotes, die liet ik dan ergens drukken, en zo ontstond het idee om mijn eigen gamma aan T-shirts op de markt te brengen.”

Het is super om het verschil te zien tussen hoe vrouwen binnen komen, en hoe ze weer buiten gaan! Lore Janssens

Sinds januari breidde Oh Yaz zelfs nog uit met twerklessen. Die geeft Lore zelf: “Ik amuseer me zélf ook altijd enorm tijdens de twerklessen. Het is voor mij ook fijn om eens offline in contact te komen met mijn klanten, want de T-shirts en onderbroeken zijn enkel online te koop. Het is tijdens onze lessen niet om ter beste, ik vind het belangrijk om een ruimte te creëren waar iedereen mag zijn wie ze wil zijn. Ik hou ervan om vrouwen uit hun comfortzone te halen, en ik wil zoveel mogelijk vrouwen in beweging zetten om meer te doen voor zichzelf. Het is super om het verschil te zien tussen hoe vrouwen binnen komen, en hoe ze weer buiten gaan!”

www.ohyaz.com