Antwerpse leven valt compleet stil: “Natuurlijk liever volle terrassen maar nood breekt wet” ADA

18 maart 2020

15u10 2 Antwerpen In de Antwerpse binnenstad hebben heel wat winkels niet tot 12 uur gewacht om de deuren te sluiten maar deden ze woensdagochtend gewoon niet open. Gevolg was een verlaten binnenstad. Her en der maakten café-uitbaters van de gelegenheid gebruik om hun terras een opknapbeurt te geven. “Natuurlijk zagen we liever een vol terras maar nood breekt wet.”

Een heerlijk lentezonnetje, maar geen kat op straat. Een surrealistisch beeld. Normaal gonst het van de bedrijvigheid op de Groenplaats en de Grote Markt, maar de terrasjes en banken bleven leeg. Een Antwerpenaar neemt foto’s van zijn lege stad. “Ik voel me net een toerist”, zegt hij. Ook voor de Antwerpenaar voelt dit vreemd aan om zijn stad in stilte te beleven. Rubens staat er wat verloren bij op de Groenplaats. Normaal zitten mensen aan zijn voeten te zonnebaden. Het rijk is aan de duiven deze keer.

In Eetcafé ‘t Klokske wel bedrijvigheid. Niet meteen zoals uitbaatster Mee Ran het zou willen. “Natuurlijk zien we met dit weer liever volle terrassen maar nood breekt wet. We profiteren ervan om ons terras een flinke opknapbeurt te geven. Sowieso waren we dat al van plan voor de hele uitbraak van het coronavirus maar nu hebben tijd om het nog grondiger aan te pakken”, vertelt ze. Nog drie dagen denkt Mee Ran werk te hebben en nadien trekt ze naar Lier waar ze woont. “Dan gaan wij ook in quarantaine en de komende twee weken rust nemen. In de horeca heb je niet veel vakantie en dus moeten er maar eens van profiteren om rustig thuis te kunnen zijn”, lacht ze.