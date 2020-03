Antwerpse Leien blijven ‘geknipt’: opening tunnels onder Operaplein onbepaald uitgesteld Jonathan Bernaerts

26 maart 2020

15u56 0 Antwerpen De feestelijke opening van de tunnels onder het recent vernieuwde Operaplein wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld door de coronacrisis. Dat zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). De tunnels hadden normaal gezien dit weekend open moeten gaan. De opening had het einde van de ‘knip van de Leien’ moeten betekenen.

Naar het openstellen van de twee tunnels onder het Operaplein wordt door veel Antwerpenaren – zeker door de middenstanders in de binnenstad – reikhalzend uitgekeken. Het zou het einde betekenen van de zogenaamde ‘knip’ van de Leien die in juni 2017 begon. Dankzij de tunnels zal het verkeer weer zoals vroeger van noord naar zuid en omgekeerd over de Leien de stad kunnen doorkruisen.

Het Antwerpse stadsbestuur zou de tunnels aanstaande zaterdag, in het bijzijn van minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en enkele duizenden Antwerpenaren, inwandelen. Op zondag zouden de twee pijpen dan opengesteld worden voor het autoverkeer.

Onbepaald uitgesteld

Maar corona beslist er anders over: de feestelijke opening is voor onbepaalde tijd uitgesteld. “De tunnels gaan zo snel mogelijk open, en het huidige oponthoud mag niet leiden tot extra vertraging”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Op het vlak van infrastructuur zijn ze klaar, enkel voor de praktische inwerkingstelling moesten nog de laatste oefeningen en afspraken gemaakt worden met brandweer, politie, hulpdiensten. Gelukkig wordt achter de (computer)schermen wel degelijk doorgewerkt.”

Het is niet de eerste keer dat de oplevering van (een deel) van de werf van de Noorderlijn, waartoe de tunnels onder het Operaplein behoren, vertraging oploopt. Het Operaplein en het premetrostation hadden eigenlijk al in het najaar van 2018 moeten heropenen.

Nationale veiligheidsraad

Wie op de berichtgeving afgaat, denkt wellicht dat alle werven in Antwerpen tot stilstand zijn gekomen. Maar dat klopt niet, benadrukt schepen Kennis. “Op een verrassend groot aantal werven wordt verder gewerkt. Dit is perfect mogelijk. De Nationale Veiligheidsraad laat daarover geen twijfel bestaan: ‘Kunnen wegenwerken en nutsvoorzieningen in het algemeen nog doorgaan? Ja, met respect voor de sociale afstand.’”

Het Antwerpse stadsbestuur dringt er bij de aannemers op aan om die beslissing tot stopzetting niet te impulsief te nemen, en oplossingsgericht te denken. “Dit is zeker het geval voor wegenwerken en werven op het openbare domein waar door de omstandigheden snel voortgang kan gemaakt worden omdat de hinder nu minimaal is. Zelfs de burgemeester van Rome, zoveel zwaarder getroffen door corona dan Antwerpen, communiceerde dinsdag dat zij een aantal wegenwerken versneld laat afwerken”, besluit Kennis.