Antwerpse kunstenaars zetten hun ateliers open voor grote publiek tijdens Open Ateliers ADA

23 september 2020

16u41 0 Antwerpen Van 26 september tot en met 4 oktober loopt Open Ateliers 2020. Meer dan 50 kunstenaars tonen hun werk in een overzichtstentoonstelling in het Zuiderpershuis. De expo brengt verschillende kunstdisciplines samen.

Open Ateliers geeft kunstenaars de kans om hun werk te tonen in hun eigen atelier. Het ideale vertrekpunt voor Open Ateliers is de overzichtstentoonstelling in het Zuiderpershuis. Op basis van de werken in deze expo kiezen kunstliefhebbers welke ateliers ze later graag bezoeken. Omwille van corona moet er tijdens deze editie van Open Ateliers vooraf een afspraak gemaakt worden met de kunstenaar.

Op de website van Open Ateliers staan de contactgegevens van de deelnemende kunstenaars. De ateliers zijn verspreid over heel district Antwerpen. Geïnteresseerden die liever een gedrukt exemplaar met alle contactgegevens hebben, kunnen een gratis brochure meenemen op de overzichtstentoonstelling in het Zuiderpershuis.

Meer info via www.openateliers.be