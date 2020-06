Antwerpse kunstenaars gaan aan de slag met collectie van 14.000 houtsneden van Museum Plantin-Moretus Annelin Marien

23 juni 2020

Acht Antwerpse kunstenaars gaan deze zomer aan de slag met de indrukwekkende collectie van 14.000 houtsneden van het Museum Plantin-Moretus. Zij krijgen volledige vrijheid om nieuw werk te creëren geïnspireerd op de collectie in hout uitgesneden illustraties van het museum. Het publiek kan hun creatieproces vanaf vandaag volgen op www.impressedbyplantin.be . Het eindresultaat blijft een verrassing tot september. Dan tonen de ambassadeurs hun creaties tijdens een pop-upexpo in Antwerpen.

De kunstenaars komen uit verschillende disciplines van de Antwerpse creatieve scene: juweelontwerp, illustratie, installatie, animatie, typografie, grafische vormgeving. Een mooie mix van stijlen en technieken, die vanaf vandaag zullen worden losgelaten op de verzameling houtsneden van het museum.

Grafisch designer Stephanie Specht bijt de spits af. Ze ontwierp al heel wat iconische boekcovers. “In mijn werk is typografie heel belangrijk. Ik volg de trends op dat vlak op de voet. Klassieke letters uit de collectie van het museum kan ik echt appreciëren. Te weten dat die toen met de hand uit hout uitgesneden werden, met zulke precisie: echt vakmanschap”, zegt ze.

Wenskaarten

Behalve Stephanie Specht engageren ook het duo Charlotte Dumortier en Karen Spiessens, Dirk Claessen ook bekend als Eltipo, Axel Goossens, Flor en Ludovic van Atelier 11 en Jasper Van Gestel zich als ambassadeur van de collectie houtblokken van het Museum Plantin-Moretus. Het publiek kan de komende dagen kennis maken met hen op de website, Facebook en Instagram van het museum.

Maar de collectie is er ook voor het grote publiek. De collectie houtblokken staat in hoge resolutie online op www.impressedbyplantin.be. Om te bekijken, te downloaden en te creëren. Het publiek kan zelf aan de slag gaan met de illustraties: wenskaarten ontwerpen, briefpapier maken, kleding pimpen. Het museum roept het publiek op om nieuwe creaties te delen op sociale media met vermelding van #impressedbyplantin of in te dienen op de website.

“De collectie is een ware inspiratiebron voor creatieve zielen. Alle 14.000 houtsneden staat nu online. Niet alleen professionals vinden hun weg naar de illustraties. Iedereen kan ze in hoge kwaliteit downloaden en er creatief mee aan de slag gaan. Wie even geen inspiratie heeft, kan zich laten inspireren door de creaties van anderen op de website”, duidt Iris Kockelbergh, directeur van het Museum Plantin-Moretus.