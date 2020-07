Antwerpse kunstenaar maakt afbeelding van Matthias Schoenaerts op Leopoldplaats: “In het thema van zijn rol in The Old Guard” Caroline Van de Pol

09 juli 2020

19u14 0 Antwerpen Naar aanleiding van de nieuwe Netflix-film The Old Guard, werkte de graffitikunstenaar SMOK deze week aan een muurschildering van Matthias Schoenaerts op de Leopoldplaats. De Antwerpse acteur speelt een onsterfelijke superheld in de film die vanaf morgen wereldwijd te zien is.

Kunstenaar Bart Boudewijns, bekend onder de artiestennaam SMOK, werkte sinds maandag aan de muurschildering boven de Burgerij op de Leopoldplaats. Het portret van Matthias Schoenaerts is een promotiestunt voor de release van The Old Guard, waarin hij samen met onder andere Charlize Theron een hoofdrol heeft. De actiefilm gaat over een geheime militaire groep van onsterfelijke huurlingen die de gave hebben om zichzelf te genezen.

gebaseerd op stripreeks

De kleurrijke muurschildering is een interpretatie van de gelijknamige stripreeks waarop de film is gebaseerd. “In de strip worden hevige kleuren gebruikt, daarom deelde ik de muur op in vakken met elk een andere kleur”, vertelt SMOK. “Het personage van Matthias zit in een dip omdat hij al leeft sinds de tijd van Napoleon. Die sfeer probeerde ik naar boven te laten komen in het werk.”

Vandaag legde SMOK de laatste hand aan zijn kunstwerk. Met behulp van een hoogtewerker kon hij de volledige muur benutten. “De regen van de voorbije dagen maakte het moeilijker om met graffiti te werken, maar gelukkig stond de wind juist waardoor de muur niet nat werd.” De muurschildering zal nog tot eind juli te bewonderen zijn.

SMOK begon op zijn 14 jaar met graffitikunst en raakte wereldwijd bekend door zijn ‘hippe bomma’ mural in Edegem. Hij maakte ook kunstwerken aan woonzorgcentrum Moretus, onder de spoorweg in Berchem en aan de parkeerplaats van het AZKlina in Brasschaat. Enkele weken geleden maakte hij aan de Vaartkaai een muurschildering ter nagedachtenis van Julie van Espen.