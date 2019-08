Antwerpse Klaartje Van Baarle werd voor de elfde keer wereldkampioen in het tennis voor 55-plussers CVDP

27 augustus 2019

17u59 0 Antwerpen Klaartje Van Baarle won deze maand in Portugal de wereldtitel tennis voor 55-plussers. Ze werd voor de elfde keer wereldkampioen en won zowel in het enkel- als het dubbelspel.

“Deelnemen aan het wereldkampioenschap seniorentennis is altijd een leuke ervaring. We zijn daar samen met een groep mensen die gezond leeft en van sport houdt”, vertelt ze. Klaartje won de voorbije jaren in de reeks van 50 tot 55-plussers en speelde dit jaar voor het eerst mee met de 55 tot 60-jarigen. Ze speelde onder andere tegen een Française die vroeger professioneel tenniste, maar sloeg er toch in om de overwinning te behalen. “De wedstrijd verliep vlot omdat ik mij goed in mijn vel voelde”, vertelt ze. “Ook al is het de elfde keer, wereldkampioen worden blijft speciaal.”

Klaartje begon pas op haar veertien jaar met tennissen en werd op haar twintigste nummer zes van België. Na een woelig jaar stopte ze met spelen en het duurde acht jaar voordat ze opnieuw aan een professionele match deelnam. Ze won in de jaren die volgden zowat alle toernooien in de hoogste damesreeks in België. Daarna deed ze mee met internationale wedstrijden in het seniorentennis. Omdat ze nooit professioneel tenniste, combineerde ze het steeds met een andere job. Vroeger gaf ze tennisles en baatte ze haar eigen tennisschool uit en nu is ze gezondheidsconsulente van Herba Life.

Het mooiste moment van Klaartjes tenniscarrière waren de halve finales tegen Justine Henin en Kirsten Flipkens op het Belgisch Kampioenschap. “Ik stond daar als amateur tussen de professionele tennissers.” Klaartje beleefde ook enkele minderen jaren: “Op mijn 40ste ging het tennissen niet meer goed omdat ik sneller moe werd en met minder kracht kon spelen.” Ze besloot om te trainen op techniek en dat wierp zijn vruchten af. “Het was een kwestie van volhouden en de dipjes te overwinnen. Ik probeer nu vooral plezier te hebben als ik speel.”

Wat is het geheim van Klaartjes succes? “Ik ben nooit gestopt met tennissen en altijd in beweging gebleven.” Een specifiek streefdoel heeft de elfvoudige wereldkampioen niet meer. “Ik wil vooral nog gelukkig leven en veel reizen.” Klaartje hoopt ook dat in de toekomst de tennisfederatie het veteranentennis meer zal promoten. “Er zijn veel senioren die niet meer bewegen, terwijl tennissen voor hen een ideale sport is. Klaartje zelf is het ultieme bewijs dat je lang kan tennissen als je jezelf goed verzorgt.