Antwerpse kinderen maken handenwaslied Annelin Marien

14 mei 2020

10u49 0 Antwerpen Na het Marc Van Ranstlied maakten de kinderen van verschillende kinderkoren en scholen uit Antwerpen nu ook een kindervariant. Leerkrachten kunnen het ‘handenwaslied’ op school gebruiken om de leerlingen eraan te herinneren dat ze op tijd hun handen moeten wassen.

Voor het lied engageerde Koor&Stem kinderen uit verschillende kinderkoren en scholen in de buurt van Antwerpen om te zingen en te figureren. Hannelore en Hans Primusz zorgden voor een moederfile (zang en piano) waarop de kinderen tussen 10 en 30 april hun versie inzongen. Dat is niet eenvoudig: de kinderen moesten het liedje zelf of met hun ouders thuis instuderen, en het nadien samen met de muziek zelf inzingen. Tegelijkertijd werden ook bas, slagwerk en backing vocals ingespeeld door professionele muzikanten en hielpen tal van figuranten met beelden van vieze en propere handen.

“Kinderen missen veel: het samen spelen en het samen vuil worden, het samen zingen op school of in het kinderkoor", klinkt het bij Koor&Stem. “Iedereen mist zijn klas, koor, publiek. Om al dat gemis draaglijker te maken, blijven we samen zingen. Thuis, in ons hoofd, op afstand of tijdens het handen wassen.”

Leerkrachten kunnen het liedje afspelen in de klas bij het handenwassen of aan het begin of einde van de dag als bel laten klinken. Zowel audio als video zijn gratis verkrijgbaar als werkmateriaal. En kinderen die nog niet naar school mogen, kunnen het liedje natuurlijk thuis afspelen.