Antwerpse Kiangana leerde met populaire video al 16.000 mensen mondmaskers maken: “Zelfs reacties uit Afrika” Jan Aelberts

18 april 2020

16u30 0 Antwerpen Toen de Borgerhoutse Kiangana Mupatshi hoorde over het tekort aan mondmaskers, begon ze er zelf te stikken. Meer nog: ze zette een instructievideo online. Daarmee wil ze anderen stimuleren om ook mondmaskers te maken. Een succes. De video werd al meer dan 16.000 keer bekeken. “Ik maakte ook een Franstalige versie, vooral gericht op Afrika. Ook van daar krijg ik veel reacties.”

Naaien is al lang een passie van Kiangana. En die passie zet ze nu volop in om een klein stukje van de wereld te redden. “Ik gebruik het patroon van het UZA”, vertelt ze. “En omdat zo'n patroon veel mensen weinig zegt, besloot ik een videotutorial te maken. Daarin demonstreer ik hoe je zo’n mondmasker maakt. Ik heb het gevoel dat mijn missie geslaagd is. De video wordt heel vaak gedeeld en ik krijg veel reacties van mensen die nu zelf mondmaskers maken. Ik maakte ook een Franstalige versie, vooral gericht op Afrika. Ook van daar krijg ik veel reacties.”

Meer dan 16.000 views

Al meer dan 16.000 mensen bekeken de handleiding van Kiangana op YouTube. “Zelf maakt ze kleurrijke versies in felle, Afrikaanse tinten. “De reden? Ik had die stoffen nog liggen”, zegt ze. “Ik kan nu niet naar de winkel om er witte stof te halen. De ziekenhuizen vragen mondmaskers in effen stoffen. Maar ik maak mijn maskers voor andere mensen die ze nodig hebben. Denk maar aan vroedkundigen, thuisverplegers, kinesisten, mensen die in rusthuizen of de haven werken. Ik maakte er ook eentje voor de mevrouw van de krantenwinkel in de straat. En ik bezorg ook mondmaskers aan mensen uit de risicogroepen. Zo was iemand bezorgd om haar zusje dat het syndroom van Down heeft en hartpatiënt is. Mijn vriend werkt bij een pakjesbedrijf. Hij ging aan het stikken voor hemzelf en zijn collega’s.”

“Mensen die de gevaren niet moeten trotseren, moet ik teleurstellen”, zegt Kiangana. “Zoveel mondmaskers kan ik niet maken, ik heb geen mondmaskerwinkel. (lacht) Maar ik krijg veel berichten van mensen die zelf aan de slag gaan. Dat doet me veel plezier. Er zijn ook mensen die niet kunnen naaien, maar wel stoffen delen. Er is veel onderlinge solidariteit.”